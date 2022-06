Pourquoi Tours est devenue la capitale française de la soie au XVème siècle ?

C'est Louis XI qui a placé Tours sur la route de la soie. Et c'est pour François 1er que le savoir-faire tourangeau a fait des miracles pour confectionner près de 400 tentes en 1520 lors de l'épisode historique du Camp du Drap d'or. 500 ans après, Tours va revivre cet événement historique.

Une exposition sur le métier à tisser et le camp du Drap d'or vous attend dans le péristyle de l'Hôtel de ville de Tours du 4 au 18 juin

C'était il y a 500 ans ou presque. En juin 1520, François 1er quitte son château de Blois pour aller retrouver dans le nord de la France le roi d'Angleterre, Henri VIII pour une rencontre diplomatique au sommet. C'est le fameux Camp du Drap d'or.

Un défi absolument phénoménal. Cela représentait 40 000m de tissus pour confectionner près de 400 tentes en 4 mois", Antoinette Roze, présidente de l'association Tours Cité de la Soie

Mais alors pourquoi la ville de Tours et tous ses artisans maîtres du tissage de la soie ont-ils joué un rôle central dans cet épisode historique ? "En réalité, à Tours, on tisse la soie depuis le XVème siècle grâce à Louis XI", explique Antoinette Roze, présidente de l'association Tours, Cité de la Soie. "A cette époque-là, tous les seigneurs voulaient s'habiller de soieries italiennes. Mais ça coûtait très cher. Et Louis XI trouvait que ça ruinait le royaume. Il fallait donc absolument fabriquer sur place".

Or, il se trouve que Lyon qui était LA la place forte en France pour le commerce de ces soieries venues d'Italie a refusé d'accueillir les manufactures pour les produire. "Et c'est par un décret de 1466 que Louis XI a décidé de faire venir à Tours tous les ouvriers. Des génois qui se sont installés dans l'actuelle rue Constantine".

Voilà comment Tours est devenue la capitale française du tissage de la soie. Un savoir-faire unique dans le royaume de France. Et ce sont donc tous ces artisans qui ont été mobilisés pour confectionner en quatre mois seulement les 400 tentes ou presque du Camp du Drap d'or. Des tentes dont certaines sublimes parées d'or et de soie destinées à accueillir les 3 000 personnes pour cette rencontre au sommet entre les deux souverains, François 1er et Henri VIII.

Quel héritage industriel et patrimonial 500 ans après ?

"A Tours, on avait les fabricants pour faire tourner les machines. Et au 19ème siècle, des Tourangeaux se sont battus pour rouvrir des manufactures de soieries pour perpétuer ce savoir-faire historique. C'est un savoir-faire avant tout immatériel mais il reste encore quelques bâtiments comme les anciennes manufactures situées quai Paul Bert transformées aujourd'hui en logements. On peut citer aussi l'ancienne manufacture située rue Courteline".

Quand Tours prépare le Camp du Drap d'or, c'est l'événement organisé à Tours jusqu'au 18 juin avec notamment cette exposition dans le péristyle de l'Hôtel de ville avec la reconstitution d'une tente Renaissance, la présentation d'un métier à tisser. Et toute une journée de conférences le jeudi 9 juin. Tout le programme à suivre ici.