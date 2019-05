Pourquoi un tel engouement pour le livre en Limousin ?

Lire à Limoges devrait encore attirer la foule ce week-end, à la rencontre de plus de 300 auteurs. Les lecteurs adorent ça, notamment en Limousin. Explications.

Lire à Limoges propose de nombreux événements, en plus des rencontres avec les auteurs.

Limoges, France

Lire à Limoges débute ce vendredi 3 mai, avec plus de 330 auteurs présents tout au long du week-end sous le chapiteau au Champ de juillet. Ce rendez-vous montre le réel intérêt du public pour le monde du livre, particulièrement vivace. Sophie Léonard, chargée de la vie littéraire à Limoges pour l'agence régionale du Livre de Nouvelle Aquitaine, expliquait pourquoi à 8h15, interrogée par Françoise Ravanne.

à réécouter Lire à Limoges 2019 avec France Bleu Limousin

Parmi les raisons invoquées : un tissu culturel assez fort en Limousin, un gros réseau de bibliothèques, de nombreux petits événements. Sophie Léonard constate au passage que le numérique prend peu de place au livre papier, car "tout le monde aime encore avoir un vrai livre dans les mains", y compris chez les jeunes. Quant au fond, le public plus âgé se tourne beaucoup vers les romans de terroir, très abondants en Limousin. "On a aussi des auteurs de BD, des auteurs de polars", note Sylvie Léonard, qui cite le festival "Vins noirs", début juin à Limoges, et les actions nombreuses autour du livre pour stimuler les jeunes.