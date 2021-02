Pourra-t-on danser cet été ? Les festivals attendent des réponses du ministère de la Culture

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est déclarée lundi "très optimiste" pour les festivals assis et a annoncé des "expérimentations" en mars et avril pour des concerts debout. Elle rencontre ce jeudi les organisateurs de festivals d'été. Dans la Drôme et en Ardèche, l'impatience grandit.

De la musique jusqu'au bout de la nuit, des corps qui se balancent et des tentes à perte de vue... Gouterons-nous aux joies des festivals cet été ? La question n'est pas tranchée au sein du gouvernement. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot rencontre ce jeudi les organisateurs de festivals pour évoquer les différents scénarios envisageables. Ce lundi, elle s'est déclarée "très optimiste" pour les festivals assis et a annoncé des "expérimentations" en mars et avril à Paris et à Marseille pour des concerts debout. Seulement, pour les organisateurs, le temps presse.

Flou artistique

Dans la Drôme et en Ardèche, les directeurs de festivals ont besoin d'être fixés sur leur sort rapidement. "Un festival, ça ne se prépare pas à la dernière minute", explique Olivier Malinaud, directeur du Crussol Festival à Saint-Péray en Ardèche. Plusieurs artistes sont déjà attendus : Suzane, Tryo ou encore Dionysos. "En temps normal, quand une édition se termine, on commence à préparer la suivante dès le lendemain. Pour 2021, nous avons travaillé sur différents scénarios, maintenant on attend les consignes du gouvernement pour savoir sur quel bouton appuyer", illustre le directeur. Les résultats des concerts tests de Marseille et Paris arriveront donc trop tard selon Olivier Malinaud.

Casse-tête financier

La jauge autorisée, les nouvelles règles telles que la réalisation de tests rapides à l’entrée des sites, la gestion du public... Tous ces paramètres sanitaires pourraient entraîner des surcoûts pour les organisateurs, d'où cette exigence de visibilité. Jean Boucher, le président de l’Ardèche Aluna festival à Ruoms, s'inquiète pour l'équilibre financier de son évènement. Le festival ardéchois doit se tenir du 24 au 26 juin 2021, avec à l'affiche Angèle, Patrick Bruel ou encore Véronique Sanson.

"Si nous sommes contraints de baisser la jauge de spectateurs (jusqu'à 29 300 festivaliers par soir, NDLR), nous devrons revoir les cachets des artistes. Nous n'aurons pas les moyens d'honorer les tarifs habituels. Les artistes accepteront-ils une baisse de leur cachet ? Je n'en sais rien, et nous ne pouvons pas commencer les négociations tant que le gouvernement ne fixe pas les règles", regrette Jean Boucher.

Pour les festivals, les contraintes financières s'accumulent : contrairement aux précédentes éditions, les festivaliers attendent le dernier moment pour réserver leur billet. "La trésorerie tourne au ralenti, alors que nous devons déjà engager des frais pour nos prestataires. Cette édition est un pari très risqué", explique Olivier Malinaud. Ecoutez ses précisions ci-dessous.

Olivier Malinaud, directeur du Crussol Festival. Copier

Dans la Drôme, le directeur du Montélimar-Agglo Festival attend de la clarté de la part de la ministre de la Culture ce jeudi. "Le pire pour nous c'est l'effet d'aller-retour permanent. Si la ministre nous promet quelque chose, il ne faudra pas revenir en arrière dans quelques semaines", insiste-t-il. Au ministère de la Culture, l'heure semble pourtant aux expérimentations plutôt qu'aux promesses décisives. En plus des concerts-tests, Roselyne Bachelot a annoncé la tenue d'un colloque scientifique européen, le 8 avril, où les différentes expériences seront confrontées et étudiées "pour bâtir un modèle résiliant" pour le monde du spectacle.