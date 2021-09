Pourris gâtés, avec Gérard Jugnot au cinéma ce mercredi 15 septembre

Un Triomphe - prix du public et du meilleur acteur l’an dernier au Festival du film d’Angoulême - sort au cinéma ce mercredi 1er septembre avec Kad Merad et une bande comédiens formidables. A découvrir avec France Bleu

Adapté très librement du succès mexicain "Nosotros los Nobles" de Gaz Alazraki, Pourris gâtés est bien plus que la comédie facile qu'elle pourrait sembler être au premier abord. Pourris gâtés, c'est d'abord un film sur la famille, la transmission et l'éducation et c'est ce que les trois enfants de Gérard Jugnot, dont la réussite professionnelle contraste avec son absence comme père, vont lui rappeler. Rien ne remplace le temps passé avec ses enfants et l'attention qu'on peut leur porter, même et surtout pas l'argent facile... Soulignons aussi un François Morel très juste en second rôle, aux côtés de Gérard Jugnot.

Artus, Gérard Jugnot, Camille Lou et Louka Malieva dans Pourris gâtés - Arnaud Borrel - Apollo Films

L'histoire

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

Un film de Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, François Morel, Camille Lou, Artus, Tom Leeb, Louka Meliava