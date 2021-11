Poursuivi pour diffamation par son frère Alexandre, l'écrivain Yann Moix relaxé

C'est la suite des déchirements et règlements de compte au sein d'une famille orléanaise pas comme les autres : accusé de diffamation par son frère Alexandre, l'écrivain Yann Moix est relaxé par le tribunal judiciaire de Paris.

L'écrivain et réalisateur Yann Moix a été relaxé ce vendredi après les poursuites de son frère cadet Alexandre qui l'accusait de diffamation pour des propos tenus à la télévision, selon l'AFP. Le tribunal correctionnel de Paris a débouté Alexandre, orléanais de 48 ans, lui aussi écrivain et réalisateur, qui reprochait à son frère de l'avoir qualifié, lors d'une émission sur C8 fin 2019, de "proche de groupuscules néo-nazis" et de victime d'un "drame psychiatrique", "interné".

Lors du procès le 15 octobre, le procureur avait estimé qu'un seul propos était éventuellement condamnable : celui où Yann Moix affirmait que son frère avait pris "des psychotropes lourds pendant de nombreuses années". Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public avait suggéré que les différentes offenses soulevées dans la procédure relevaient peut-être de l'injure publique plutôt que de la diffamation., indique l'Agence France Presse.

Le livre "Orléans" de Yann Moix sur la place du Martroi à Orléans (Loiret), août 2019. © Radio France - Anne Oger

Les deux frères, qui ont tout deux grandi à Orléans, où vivent encore leurs parents, se vouent une rancœur très tenace. Chacun reproche à l'autre de nuire à sa réputation personnelle par des attaques verbales régulières. Yann Moix avait écrit au tribunal une lettre justifiant son refus de se présenter. Il y qualifiait son frère d'"homme dangereux" qu'il préférait éviter à tout prix. Dans son roman "Orléans", en 20019, Yann Moix avait réglé ses comptes avec sa famille, notamment ses parents, expliquant avoir été de nombreuses violences durant son enfance à Orléans.

Alexandre Moix, en 2019 © Maxppp - Guillaume Georges

Alexandre Moix avait témoigné à la barre, lors de l'audience à Paris, des sévices infligés par son frère lors d'une "enfance terrible" et de formes de harcèlement à l'âge adulte. "Mon frère n'aime pas ma présence sur Terre" et "je demande à la justice aujourd'hui de faire en sorte qu'il cesse de nuire à ma carrière, à ma famille", avait-il clamé.