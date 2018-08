C'est une des cartes postales les plus célèbres du Parc National de la Vanoise: le lac des Vaches, à un peu plus de 2 300 m d'altitude à Pralognan-la-Vanoise, avec ses dalles qui permettent aux randonneurs de traverser à gué. Or les dalles s'enfoncent. Les travaux de restauration ont débuté lundi.

Pralognan-la-Vanoise, France

Impossible de traverser le fameux lac des Vaches cette semaine. Il faut le contourner pour rejoindre soit le col de la Vanoise en montant et le refuge du même nom, soit les Barmettes en descendant.

Impossible aussi de se faire prendre en photo marchant sur l'eau, ou plutôt sur les dalles qui permettent de traverser le lac à gué sur environ 70 mètres de longueur. Car les dalles s'enfoncent et certaines ont besoin d'être remplacées. Le chantier se déroule toute cette semaine.

Les dalles doivent s'assembler comme un puzzle, quitte à les retailler. © Radio France - Bleuette Dupin

Les dalles permettent d'éviter que les randonneurs ne piétinent les espèces protégées

Ce chemin de dalles a été installée en 1949, vraisemblablement par des militaires mais on en connait pas la raison. Car le chemin historique, "la route du sel" passe juste au-dessus du lac.

Certaines dalles sont en bon état, mais à l'autre bout du lac, sous le col de la Vanoise, les pierres plates disparaissent peu à peu sous les sédiments. Impossible de passer à pieds secs sur cette partie finale.

"Les gens ont du coup tendance à contourner le chemin et à marcher sur les limons, explique le chef de secteur du Parc National de la Vanoise, Fabien Devidal. _Or il y a des espèces protégées_, à savoir la linaigrette -espèce remarquable spécifique des zones humides et très reconnaissable à ses pompons blancs, et une autre espèce plus discrète, le carex bicolore, une espèce protégée qu'on retrouve en Arctique. Ce qui donne une idée des conditions spécifiques hivernale qu'on a ici."

Des lauzes transportées, taillées et installées par les ouvriers du Parc

Douze ouvriers du Parc National de la Vanoise remplacent les dalles là où elles manquent. Des lauzes qu'ils vont chercher à la brouette, dans le pierrier juste au-dessus du lac, et qu'ils taillent si besoin.

Les ouvriers du Parc vont chercher les nouvelles dalles dans le pierrier au-dessus du lac. © Radio France - Bleuette Dupin

On leur fait remarquer que quelques rotations d'hélicoptère pour acheminer les dalles sur le lac en bas auraient pu faire l'affaire. Fabien Devidal souligne qu'on est ici dans un milieu riche en faune, un couple de gypaètes niche pas loin d'ici et son gypaéton a pris sont envol il y a 15 jours seulement.

Le chantier sera terminé d'ici la fin de cette semaine. On pourra alors de nouveau marcher sur l'eau au lac des Vaches.

Le chemin du lac rouvrira en fin de semaine, une fois le chantier terminé. © Radio France - Bleuette Dupin