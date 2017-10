Pralognan-la-Vanoise: le clocher est de retour

L'église de Pralognan-la-Vanoise a retrouvé son clocher et son beffroi ce jeudi. La mairie avait fait démonter le tout en 2008 pour des raisons de sécurité. Ce moment très attendu a été suivi par de nombreux habitants.

Pralognan-la-Vanoise a remis son église au centre du village ce jeudi. Après neuf ans d’absence, le clocher est de retour, tout comme ses quatre cloches Paccard. Le tout avait été descendus en mai 2008, pour des raisons de sécurité : le bâtiment penchait dangereusement à la suite de travaux. La commune a bataillé durant de longues années pour obtenir des indemnisations. Pendant ce temps, les habitants mais aussi les vacanciers passaient devant des palissades abritant un bâtiment en ruines.

Des cloches très attendues

Après des années de procédures judiciaires, la commune a enfin été indemnisée. Les travaux ont pu démarrer en avril dernier avec une étape importante ce jeudi: la pause du clocher. Une petite centaine de personnes était rassemblée sur la place au plus fort de la matinée pour suivre les opérations menées par l'entreprise de Sevrier qui a rénové les trois cloches les plus récentes (de 1949) mais pas celle de 1881 trop fragile.

"Un village sans clocher, c'est sans âme, témoigne Odette. On a besoin de cette présence". D'autres habitants rappellent leurs habitudes perdues pendant neuf ans, notamment celle d'entendre les heures de la journée. A 88 ans, Maurice souligne que cette église c'est toute son enfance avec sa grand-mère. Suzanne, la doyenne de 95 ans, découvre que son grand-père a financé une de ces cloches.

Pas encore de messe de Noël dans l'église en 2017

L'église retrouvera son aspect d'avant 1927, date de son agrandissement. Elle pourra accueillir 90 à 100 personnes. Mais il faudra patienter jusqu'au printemps pour pouvoir y entrer. L'hiver sera consacré à restaurer et aménager tout l'intérieur. Le fonds de dotation créé en 2014 par une quinzaine d’habitants, en attendant de connaître les résultats des procédures judiciaires, continue de récolter des fonds pour l'achat de mobilier neuf et pour la restauration des tableaux et des statues. La prochaine étape est prévue en novembre: trois vitraux réalisés à Chartres seront posés. Les habitants espèrent une inauguration à Pâques.

Reportage à écouter ici: