Préfecture maritime : une campagne de sensibilisation destinée aux usagers de la mer

Avec le beau temps de ces derniers jours et le déconfinement, les côtes du Nord et du Pas-de-Calais ont été assailli par les promeneurs et les amateurs de loisirs nautiques. La préfecture vient de lancer une campagne de sensibilisation aux usagers de la mer.