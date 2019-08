Préhistoire et art moderne : deux invités d'honneur au Centre Pompidou

Paris, France

C'est à la vue d'un crâne de l'homme de Cro-Magnon, resté presque intacte, que débute l'exposition Préhistoire, une énigme moderne. Dans une salle plongée dans l'obscurité, on distingue quelques mètres plus loin une aquarelle. Intitulé Le Temps, elle a été réalisée dans les années 1930 mais parvient à compléter subtilement le premier objet.

De cette manière, l'exposition poursuit son cours, chronologiquement, mêlant et liant des vestiges, datant de plusieurs milliers d'années, à des artistes du XIXème et XXème siècles. Tous s'étant inspirés de leurs ancêtres. Parmi eux : Picasso, Matisse, Miro ou encore Klein. De quoi découvrir - ou redécouvrir - une autre facette de ces grands noms de l'art moderne.

Certains visiteurs en ressortent déboussolés, à l'image de Christophe, venu en famille depuis la Nouvelle Calédonie : "C'est assez bluffant. Il fallait que je lise la petite étiquette pour savoir si l'oeuvre avait été faite à l'époque, ou aujourd'hui".

Un espace réservé aux enfants

La visite est accessible à tous. "La préhistoire c'est quelque chose qui nous fascine tous" sourit Rémi Labrusse, l'un des trois commissaires de l'exposition. Il ajoute : "Tous les enfants que nous avons été, et tous les enfants d'aujourd'hui ont une image de la préhistoire.

Dans le hall de l'entrée du musée L'Atelier des enfants accueille les plus jeunes, dans un décor réalisé par Laurent Tixador. Au programme : percussions et découverte des sons des cavernes ou encore construction de tipis. De quoi enchanter les plus petits !

L'exposition "Préhistoire, une énigme moderne" se tient jusqu'au 16 septembre prochain au Centre Pompidou.