Anniversaire de la Cité du Vin à Bordeaux : le cap des 400 000 visiteurs franchi

La Cité du Vin a Bordeaux fête son premier anniversaire en ce 1er juin. Plus de 400 000 visiteurs de 150 pays ont franchi ses portes en un an. Un succès pour ses dirigeants qui se mesure aussi chez les visiteurs.

"On s'est levés à 4h du matin pour venir visiter !" s'exclame Maryse. Elle et son mari Francis sont venus du Lot visiter Bordeaux, et leur première étape a été la Cité du Vin. "Il y a beaucoup de choses à voir sur l'histoire du vin et de la vigne à travers les pays. Et le bâtiment est magnifique ! "

"C'est absolument incroyable, raconte Jenna qui vient de l'Arkansas aux Etats-Unis. Les voix de l'audioguide expliquent tout très bien et les effluves de vin qu'on peut sentir sont magnifiques." Pascal ne vient pas de loin, il habite dans le quartier de Bacalan et il est venu pour une petite visite. "Les interactivités sont bien faites, mais j'avais pas prévu le temps nécessaire, il faut bien 2-3 heures pour tout visiter, donc je reviendrai !".

100 000 visiteurs de la métropole bordelaise

Pour Christophe Château, directeur de communication du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), ce premier bilan est bon. "Même si la fréquentation de l'été dernier a été en dessous de nos prévisions, l'automne et le printemps ont été bien au-delà de ce qui avait été prévu, avec des journées à plus de 3000 visiteurs".

100 000 visiteurs de la métropole bordelaise ont franchi les portes de ce bâtiment noir et vert. "Des ambassadeurs" pour Philippe Massol, le directeur de la Cité du Vin. " 25% de nos visiteurs sont des touristes Français hors de la Nouvelle-Région Aquitaine. On a un vrai enjeu c'est que cette clientèle augmente dans le temps".