Premier bain déconfiné et sous le soleil à la piscine du Carrousel à Dijon

"C'est super, il fait beau, l'eau est bonne, c'est un pur moment de détente" explique Franck, les cheveux encore mouillés, à la sortie de la piscine du Carrousel à Dijon. Après deux mois et demi de confinement, ce mardi 2 juin, le grand bassin a rouvert au public, tout comme trois autres piscines dijonnaises.

A partir de ce mardi 2 juin, l'accès au bassin extérieur est limité à douze nageurs par couloir. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des nageurs heureux et rassurés

Pour le plus grand plaisir de ces habitués, croisés au bord du bassin, "je me suis levé ce matin et je me suis dit que j'avais envie de nager et je ne regrette pas d'être venu" raconte Marc. Lucie et Agnès profitent elles, de leur pause méridienne pour faire des longueurs. "C'est rare de voir aussi peu de monde avec n temps pareil, on en profite !"

Des couloirs limités à 12 nageurs dans le bassin extérieur

Une reprise avec des mesures sanitaires strictes explique, Thomas Schwartz, le directeur de la piscine du Carrousel pour le groupe UCPA, "le masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires et on a limité à douze personnes par lignes d'eau dans le bassin extérieur, ça fait quand même presque cent nageurs en même temps, ce qui reste pas mal." La douche et le port du bonnet sont également obligatoires."

Des abonnements prolongés et des avoirs

Concernant les abonnements, le directeur précise "que pour les adhérents, ils sont prolongés du nombre de jours ratés en lien avec le Covid-19." Quant aux activités,elles ont été annulées jusqu'à fin juin, de l'aquagym aux cours de natation adultes, enfants et scolaires. Des avoirs seront proposés en échange. L'espace "bien être" reste pour le moment fermé.