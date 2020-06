Premier concert en public depuis le confinement à l'opéra de Dijon

L'opéra de Dijon se déconfine ! Premier concert en public depuis plus de trois mois pour les musiciens, mercredi 17 juin 2020. Un public limité à 150 personnes, certes, mais heureux d'enfin retrouver du spectacle vivant.

La journée restera historique pour l'opéra de Dijon. Mercredi 17 juin 2020, les artistes ont enfin pu rejouer en public, après toute la période de confinement. C'est dans le cadre du festival "Artistes en résistance, artistes en résidence", mis en place pendant le confinement et qui dure jusqu'au 6 juillet, où les représentations sont filmées et diffusées sur internet, interprétées par les Dissonances, des artistes en résidence de l’opéra de Dijon. Au programme pour cette journée de reprise ? Ravel et Debussy. Ces concerts, enregistrés jusqu'au 27 juin, seront ensuite diffusés sur France Musique pendant l'été.

Bonheur de retrouver du spectacle vivant

Pour les passionnés de musique au rendez-vous pour cette réouverture, c'est "un grand événement". Pour Denis, qui vient 10 à 15 fois par an à l'Opéra, le confinement a été comme un sevrage. "De voir les musiciens, en direct, dans la salle, au contact, c'est authentique", se réjouit-il. De l'attente du côté du public mais aussi des musiciens, nous a confié Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra. "Beaucoup de stress, parce qu'ils sortent du confinement, où ils ont été privés de leur moyen d'expression, détaille-t-il. Une pression aussi d'être à la hauteur, mais surtout une joie énorme de retrouver le public, on les sent trépigner !".

REPORTAGE - L'opéra de Dijon se déconfine Copier

Places limitées !

On connait désormais bien la musique, les gestes barrières sont de mises pour venir assister aux concerts. Distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée, masque obligatoire - même pendant la représentation - et larges espaces entre les sièges. 150 places sont disponibles, contre 1600 lorsque la salle de l'auditorium est pleine. L'opéra espère que cette jauge pourra être augmentée à la rentrée de septembre, pour retrouver un fonctionnement ... normal.

Pour assister à un de ces concerts, il faut obligatoirement s'inscrire. Pour ça, appelez au 03 80 48 82 82 du lundi au vendredi de 11h à 17h.