Dordogne : premier entraînement pour les deux nouvelles recrues du BBD

Les renforts sont arrivés ! Thomas Gipson et Chamberlain Oguchi sont les deux nouvelles recrues du Boulazac Basket Dordogne pour cette fin de saison. Ils ont été présentés à la presse ce mardi.

Ce sont les deux nouvelles recrues du Boulazac Basket Dordogne. Thomas Gipson (24 ans, né à Dallas) et Chamberlain Oguchi (32 ans, né à Huston) ont été présentés à la presse ce mardi 21 février.

Thomas Gipson : "C'est un nouveau départ pour moi"

Ce n'est pas la première expérience en France pour Thomas Gipson. Il a connu le plus haut niveau hexagonal en Pro A à Chalon il y a deux saisons. Mais ça ne s'était pas très bien passé : "J'ai quitté Chalon car je n'avais pas assez de temps de jeu [...] du coup, d'un commun accord avec le coach, je suis parti en Ukraine". Arrivé en Ukraine, le jeune Gipson n’arrive pas à trouver sa place... Il décide de rentrer à la maison aux Etats-Unis : "Mentalement, je pense que ça m'a fait grandir... Être ici (à Boulazac NDLR) c'est comme une deuxième chance et un nouveau départ pour moi"

Les deux nouvelles recrues du BBD © Radio France - Charles de Quillacq

Chamberlain Oguchi : "Claude Bergeaud, "c'est un coach cérébral"

Chamberlain Oguchi lui est un véritable globe trotter. Cette international nigérian a joué au Mexique, aux Etats-Unis et même pour un club d'Irak ! S'intégrer dans un nouvel effectif, il connait ! S'adapter aux méthodes d'un nouveau de coach aussi. D’ailleurs que pense-t-il de Claude Bergeaud l’entraîneur du BBD ? "Je ne le connaissais pas Claude Bergeaud... Avant d'arriver ici quelques personnes m'ont dit que c'était un très bon coach, et maintenant que je suis là, je dois dire qu'ils avaient raison !" Chamberlain ajoute : "C'est un bon tacticien... très cérébral aussi. Il résonne en terme d'équipe et ça ne peut que payer."