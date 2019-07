Premier été pour la nouvelle base nautique de Condrieu

Condrieu, France

Déjà l'an passé, un mini-golf et un parcours d'accrobranche pour les tout-petits s'étaient ajoutés au paysage. Se sont ajoutés ces derniers mois des pontons et des jeux. Cette année, la base nautique accueille un nouveau snack, un deuxième téléski nautique destiné aux enfants et aux amateurs, mais également des jeux gonflables, entre autres.

"Il y a plus de 100 000 personnes sur l'ensemble de la saison, essentiellement pour la plage et la baignade" explique Romain Llodet, créateur et directeur des Wam Park. Les activités nautiques d'avant attiraient jusqu'à 15 000 personnes à l'année. "Avec les nouvelles que nous avons développées, on espère atteindre 25 à 30 000 personnes" fixe Romain Llodet. En ajoutant surtout s'adresser aux locaux, de Lyon de Vienne ou de Condrieu.

Désormais, le site est devenu payant. Les activités le sont, bien sûr, mais également la plage. Il faut compter 5 euros pour le parking si on vient en voiture, et 2 euros si on vient à pied. Les tarifs et les renseignements sont ici.

Une terrasse a été aménagée pour le farniente © Radio France - Damien Triomphe