Premier festival de la culture gitane à Perpignan : "l'art doit partir de ces quartiers prioritaires"

Le premier "festival de la culture gitane d'A San Jaume Sem" se déroule ce vendredi et samedi à la Casa Musicale et au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. Un évènement organisé par le comité d'animation de la place du Puig et la compagnie de théâtre TBNTB. Benjamin Barou-Crossman, directeur de la compagnie et co-organisateur, était l'invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin. "L'art réunit au-delà des a priori", explique-t-il.

ⓘ Publicité

Le programme :