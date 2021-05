Premier festival du Nord Franche-Comté : le "Variant" de Rencontres et Racines se dessine à Audincourt

Ce sera l'un des premiers festivals de l'été dans le Nord Franche-Comté : le "Variant" de Rencontres et Racines se prépare activement à Audincourt. Dans une version décalée sur les deux premiers week-end de juillet, une jauge resserrée mais sur une vraie scène et avec une programmation ambitieuse.

Il a fallu faire preuve d'agilité et de réactivité , à la fois sur la programmation et sur la configuration du site du château à Audincourt pour mettre sur pied cette version resserrée du festival "Rencontres et Racines". Mais ça y est, le "Variant R&R", le nom de cette version réduite, est sur les rails.

Sur deux week-end, les 3 et 4 juillet et 10 et 11 juillet, c'est une programmation locale et internationale qui va se succéder sur l'unique scène du château (la scène B), dans une version classique : debout et une version terrasses : assis à six autour de tables.

On mesure la pelouse pour évaluer la jauge. Jean-Luc Morin et Mathieu Sabarly © Radio France - Christophe Beck

C'est une programmation très éclectique dans l'esprit du festival, dont on est très fier", indique Mathieu Sabarly, le programmateur qui écrit sur sa page Facebook : "Welcome la sono mondiale du Sénégal (Guiss Guiss Bou Bess), du Congo (Les Mamans du Congo x Rrobin), de Côte d'Ivoire (Joyce Tape - African Blues), de Lozère (Les Frères Jacquard), d'Auvergne (Les Mécanos - SPELIM), d'Alsace (EthR) ou de Franche Comté ! (Gliz - Two Tone Club - MYSTICAL FAYA - Sorg & Napoleon Maddox)"

La préoccupation du jour est la fameuse jauge. Mathieu Sabarly, le porgrammateur et Jean Luc Morin, son prédécesseur aujourd'hui conseiller délégué à la ville d'Audincourt ont arpenté la pelouse du château pour organiser l'espace spectateurs. "Certaines contraintes sanitaires sont plus sévères que l'an dernier, c'est paradoxal" explique Mathieu Sabarly. "Mais c'est une formidable respiration qui en annonce bien d'autres".

Première affiche du "Variant" à venir à Audincourt - DR

Entre 400 et 500 festivaliers par jour, contre 15 000 pour le festival habituel, il va falloir faire vite pour réserver. D'autant que le ticket d'entrée est particulièrement attractif : 5€ pour une journée et 10 € le week-end. "Avec une jauge aussi étroite, la structure financière du festival n'est pas la même. La ville d'Audincourt a fait le choix de supporter ce premier grand rendez-vous de l'été permis par l'assouplissement progressif des contraintes sanitaires" explique Jean-Luc Morin, conseiller délégué à la culture.

Pas encore de top départ pour les réservations. Mais c'est imminent. Dès ce week-end. Ou plus vraisemblament ce lundi. A vos tablettes.