Premier week-end d'ouverture pour le nouveau cinéma Le Grand Club à Gien

Le Grand Club, le nouveau cinéma de Gien, est ouvert au grand public depuis vendredi. Ce complexe de trois salles, pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes en tout, remplace l'ancien cinéma Le Club, devenu trop vieux. Pour sa première séance du week-end à 14h, plusieurs familles ont poussé la porte, malgré le temps radieux à l'extérieur. Les plus jeunes n'ont pas caché leur émerveillement : "Il est trop bien !", "Moi je le trouve joli, surtout son architecture", "Il a l'air high-tech", "C'est grand !". Les adultes aussi sont impressionnés par sa taille. Devant le comptoir à friandises, boissons, bonbons et pop-corn s'ajoutent au prix des places pour une séance parfaite.

ⓘ Publicité

Marie, qui accompagne sa fille, se réjouit : cette habitante de Briare était obligée de se déplacer jusqu'à Montargis pour voir des films. "On est super contents", reconnaît-elle. "Avoir un nouveau cinéma à Gien, ça nous permet de faire moins de kilomètres, c'est parfait ! Avant, on n'avait pas une telle offre par ici." Stéphanie, qui emmène ses enfants voir La Petite Sirène puis Les Gardiens de la Galaxie, voit beaucoup d'avantages dans ce nouveau cinéma : "On n'avait pas forcément beaucoup de choix avant, notamment en films récents. Et puis, les séances de 14h et de 18h me conviennent parfaitement, car le samedi matin est consacré aux activités, et ça ne se termine pas trop tard pour les enfants, donc c'est adapté à ma situation."

Les trois salles du cinéma Le Grand Club à Gien. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Jason Augusto, le directeur du Grand Club défend deux objectifs. D'un côté, une vraie diversité de programmation, "avec des films récents, mais aussi des films qu'on a envie de soutenir". "On va aussi organiser des séances avec des débats", ajoute-t-il, "et accompagner des films classés art et essai, car on a cette volonté de défendre aussi ce cinéma." Mais l'autre engagement du Grand Club, c'est d'être plus accessible. Le principal défaut de l'ancien cinéma Le Club était sa volée de marches pour y accéder, impossible pour des personnes à mobilité réduite, ou même des personnes âgées. "On a des obligations réglementaires pour l'accueil du public, donc toutes nos salles sont accessibles à un fauteuil roulant", affirme-t-il. "Mais il y a maintenant plusieurs handicaps pris en considération pour le cinéma : on étudie des dispositifs qui existent pour les personnes malvoyantes comme l'audiodescription, nous ne sommes pas encore équipés mais on y réfléchit. Et puis en fonction de la demande, on peut imaginer créer un rendez-vous avec un film sous-titré pour les personnes malentendantes, pour leur offrir la possibilité de voir un film dans les meilleures conditions."

En attendant, le tout premier événement du Grand Club aura lieu mardi soir, avec l'avant-première du dernier volet de la saga Transformers : Rise of the Beats.