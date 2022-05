Premier week-end de baignades surveillées à Arc-sur-Tille près de Dijon

Premier week-end de baignade surveillée ces 28 et 29 mai au plan d'eau d'Arc-sur-Tille. Désormais jusqu'au 30 juin, des maîtres-nageurs veilleront de 13h30 à 19h sur les baigneurs les samedis, dimanches et les mercredis. Ensuite, cette surveillance sera en place tous les jours jusqu'à fin août.

Baignades sous surveillance depuis ce week-end à Arc-sur-Tille, plage très prisée des Dijonnais. Il est désormais possible de nager en toute sécurité sur cette base nautique. Quatre maîtres nageurs se relaient de 13h30 à 19h, les samedis et dimanche ainsi que les mercredis jusqu'au 30 juin. Les deux mois suivants, il sera possible de plonger une tête tous les jours, toujours aux mêmes horaires.

La lac traversé par des courants froids dangereux

Sans cette surveillance, la baignade est en effet interdite. Les nageurs qui se risqueraient à quelques longueurs peuvent écoper d'une amende de 38 euros. Car s'il est d'apparence sans danger, le lac est traversé par des courants froids et sa profondeur peut atteindre jusqu'à quatre mètres. Un périmètre a donc été délimité pour des nageurs loin d'être tous prudents.

"Chaque année, je vois des gens inconscients qui se surestiment." Copier

La plupart des tout premiers baigneurs du week-end étaient des enfants, public à surveiller de près sur les rives du lac. © Radio France - Claire Checcaglini

Ce samedi, le drapeau hissé était vert mais l'eau un peu fraiche. © Radio France - Claire Checcaglini

Lilou, 6 ans, s'est déjà baigné deux fois et entreprend sous les yeux attentifs de sa mère de construire une piscine au bord des rives de la base nautique. © Radio France - Claire Checcaglini

Inès, étudiante fait partie des quatre maîtres-nageurs du lac d'Arc-sur-Tille qui travailleront tout l'été. © Radio France - Claire Checcaglini