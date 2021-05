Premier week-end de déconfinement en Cerdagne et Capcir : "Ça nous avait manqué"

Avec le retour du beau temps et la levée de la limitation de déplacement, les promeneurs sont de retour en Cerdagne. Au Lac des Bouillouses, les tables de pique-nique sont occupées par des randonneurs heureux de retrouver leurs habitudes.

"On vient de la basse Cerdagne, de Saillagouse. On ne pouvait pas venir jusque-là" pendant le confinement, confie Marion. "On n'était pas libre de se déplacer, donc là, on a voulu profiter. On a même ramassé de l'ail des ours", ajoute cette mère de famille. À la même table, son fils, Kylian, ravi d'être de retour en pleine nature : "De temps en temps, ça fait du bien d'aller vers ici, de voir plein d'autres animaux se sentir bien dans la nature."

"On est vraiment bien ici", Michel, amateur de randonnée venu du Tarn

Pour Michel et Catherine, amateurs de randonnée, la levée des restrictions veut dire changer de paysage "enfin". Ils habitent dans le Tarn, "et même si c'est agréable aussi chez nous, c'est bien de pouvoir se sentir un peu libre", rigole Catherine. Alors c'était comme une évidence, leur première sortie loin de chez eux a été au Lac des Bouillouses : "On est vraiment très bien ici", reconnaît Michel.

"Les gens font des grillades, ils en ont marre d'être enfermés à la maison", Nicolas Tournel, boucher aux Angles

Des déplacements synonymes aussi du retour des clients. Dans la boucherie de Nicolas Tournel, aux Angles, les clients défilent depuis vendredi soir, près de 80 en un week-end. Un très bon retour d'activité pour le gérant. "Ce sont des clients qui venaient quasiment tous les week-ends, ils sont contents de revenir", et ils n'hésitent pas à se faire plaisir. "On a eu de gros tickets. Ce matin, j'en ai fait un à 210 euros. Les gens font des grillades, ils en ont marre de rester enfermé à la maison", sourit Nicolas. Et d'ajouter "Et puis ça fait du bien au moral, parce qu'ouvrir son magasin quand il n'y a personne, c'est pénible."