Premier week-end de ski en Isère : la préfecture lance un appel à la prudence

En Isère, de nombreux domaines nordiques ouvrent leurs portes ce week-end pour accueillir les pratiquants de ski de fond et de randonnée. La préfecture de l'Isère rappelle que la règle des 20 kilomètres et des trois heures de sortie est toujours en vigueur et appelle à la plus grande vigilance.