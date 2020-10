Première édition des états généraux des festivals à Avignon en pleine crise sanitaire

La première édition des états généraux des festivals s'ouvre ce vendredi à Avignon et partout en France pour deux jours. La ministre de la Culture veut réunir autour de la table tous les acteurs de ce secteur très fragilisé par la crise et "réfléchir à un avenir commun".

C'était l'une des promesses de Roselyne Bachelot à son arrivée au ministère de la Culture : l'organisation des états généraux des festivals à Avignon et partout en France. Cette première édition a lieu vendredi et samedi, avec comme objectif de réfléchir avec tous les acteurs culturels à la situation de ce secteur très fragilisé par la crise.

Des débats autour de sept thèmes

"Il est temps de se projeter dans la construction d’un avenir commun avec les artistes, les acteurs culturels et les collectivités", explique Roselyne Bachelot, évoquant "l’urgence liée aux annulations ou reports d’événements culturels" qui ont été "au cœur des préoccupations depuis le début de la crise sanitaire".

À Avignon, les débats ont lieu au Palais des papes et à la Fabrica. Ces états généraux se tiennent aussi sur tout le territoire, avec le relais des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Il sera également possible de suivre et de participer à distance aux échanges.

Sept thématiques seront abordées durant ces deux jours : le développement durable et les festivals, festivals et territoires, l’évolution des modèles économiques, les publics et l’accès de toutes et tous aux festivals, le bénévolat et les festivals, l’égalité femmes-hommes et la diversité dans les festivals, la place des festivals dans les parcours artistiques.

Des théâtres au bord du dépôt de bilan

Au delà de la réflexion engagée lors de ces états généraux des festivals, Laurent Rochut, directeur artistique de la Factory et du théâtre de l'Oulle à Avignon, attend des réponses concrètes et urgentes de la ministre de la Culture. "Nous sommes beaucoup à être endettés. Je vais personnellement déposer un plan de sauvegarde la semaine prochaine devant le tribunal de commerce pour faire face".

Même son de cloche chez les scènes permanentes. Le directeur du théâtre des Halles a quasiment épuisé sa trésorerie. Pour accueillir du public, il est à la moitié de sa jauge normale de spectateurs, ce qui n'est pas viable pour son théâtre. "Il nous faut des aides à la billetterie d'ici fin décembre, sinon je ne sais pas comment on fera en janvier", prévient Alain Timar.