Première édition des Rencontres d'Argentomagus, sous le signe de la "folie antique"

Argentomagus à Saint-Marcel organise ce week-end ses Premières rencontres. Le but étant que tous les métiers qui oeuvrent sur le site puissent travailler ensemble pour proposer une nouvelle approche aux visiteurs. Au programme plusieurs activités dont un récital sur le thème de la folie antique.

Le site d'Argentomagus à Saint-Marcel dans l'Indre organise ce samedi et ce dimanche ses premières Rencontres. Pour l'occasion, les visiteurs peuvent prendre connaissance des dernières fouilles réalisées sur ce site, visiter une l'exposition "Assis en tailleur en gaule romaine", ou encore profiter d'un récital. Un événement rendu possible grâce au travail commun du musée et du festival des Milliaires.

Ce samedi, au programme : la partie 1 du récital "Folie antique" sur le thème de la folie dans l'antiquité. Une trentaine de personnes étaient présentes ce samedi pour assister à la représentation. Une représentation qui a duré une heure et qui a eu lieu dans la crypte du musée. Les comédiens ne portaient pas de masque, pas de costume. Il s'agissait d'une lecture de texte avec en première partie l'histoire d'Io, cette femme transformée en vache après avoir été aimée par Zeus. Un personnage de la mythologie grecque interprété par Susie Vus Baumer de la troupe Démodocos dirigée par Philipe Brunet. Un second texte a ensuite été interprété par Hubert Devos, de la même troupe, qui jouait le rôle de différents messagers à travers plusieurs tragédies grecques.

Susie Vus Baumer de la troupe Démodocos interprète le personnage d'Io. © Radio France - Kathleen Comte

Le thème de la folie était un thème proposé par Véronique Pillon, présidente de l'association l'été du Tertre, qui organise depuis 2007 le festival des Milliaires : "Ça me tient à cœur, toujours, parce qu'on est passés par des épisodes très difficiles, certainement des épisodes de folies pour beaucoup." Véronique Pillon s'est alors demandée : "Comment est-ce qu'on se reconstruit ? Peut-être qu'en prenant un peu de distance ça peut être matière à réflexion."

La lecture des textes antiques avait lieu dans la crypte du musée d'Argentomagus. © Radio France - Kathleen Comte

Un nouveau récital, cette fois sur d'autres textes antiques est prévu ce dimanche à 18h15 toujours à Argentomagus. Au programme également de ce week-end de Rencontres : un jeu de piste prévu dès 10h du matin mais aussi une promenade pour découvrir les fouilles faites par les archéologues.

Premières Rencontres d'Argentomagus

Car le but cette année était bien que les différents métiers qui œuvrent sur le site d'Argentomagus se rencontrent, échangent et partagent pour proposer une nouvelle approche aux visiteurs. Ecoutez Frédéric Billiet, professeur en musique médiévale à la Sorbonne.

Frédéric Billiet, professeur en musique médieval à la Sorbonne et intervenant sur le site d'Argentomagus. Copier

A noter également que le thème de la folie exploitée pour le récital de ce week-end est un thème qui sera mis à l'honneur du 4 au 14 août pendant le festival des Milliaires qui a lieu chaque année. Quant aux Rencontres d'Argentomagus - expérimentée pour la première fois cette année - elles pourraient bien être de retour l'année prochaine, cette fois autour d'un nouveau thème.