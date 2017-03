Première étape en Creuse pour le "Nouveau Festival" de la Région

Chant, danse, théâtre, vidéo, photo et même travaux scientifiques... Plus de 200 lycéens et apprentis de la Région Nouvelle Aquitaine ont participé ce mercredi, à Guéret, à la 1ere édition du "Nouveau festival" lancé par la Région Nouvelle Aquitaine.

Plus de 200 jeunes se sont retrouvés ce mercredi après-midi à Guéret, à l'espace André Lejeune pour la première édition du "Nouveau Festival", organisé par la Région Nouvelle Aquitaine. L'idée est de ce rendez-vous est de promouvoir les talents des lycéens et des apprentis de la grande région, comme c'était le cas avec le Festival Vachement Jeunes en ex-Limousin.

Plus de 400 projets ont été déposés et 270 ont été retenus. Le festival est conçu pour être un laboratoire de "la création et de la passion" résume le président de Région Alain Rousset, présent à Guéret, "les jeunes doivent être acteurs de leur propre créativité... on peut créer une oeuvre musicale, d'art contemporain, de la danse mais aussi des œuvres scientifiques. La capacité de créer fait partie de l'éducation elle donne confiance en soi."

Quand on est jeune et qu'on créé quelque chose, on a souvent du mal à le diffuser - Emilien, élève à Ussel

Le "Nouveau Festival" se déroule sur six dates, jusqu'au 12 mai, dans six départements de Nouvelle Aquitaine. La première étape a donc eu lieu en Creuse avec 14 établissements essentiellement de l'académie de Limoges, dont six lycées creusois : Pierre Bourdan à Guéret, Jean Favard, à Guéret, le lycée agricole d'Ahun, le LMB de Felletin, Eugène Jamot à Aubusson, Louis-Gaston Roussillat à Saint-Vaury et le CFA de la CCI de la Creuse.

