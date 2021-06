Première fête foraine de Creuse à Felletin ce week-end : les auto-tamponneuses déconfinées !

Felletin ouvre le bal des fêtes foraines creusoises du 12 au 14 juin. La fête patronale réunit une trentaine de stands : un peu moins que d'habitude mais bien plus que l'an dernier. C'est le début d'un retour à la normale pour la commune et les forains.

La barbe à papa aussi a le droit à son déconfinement. Felletin organise la première fête foraine de l'année en Creuse ce week-end, de samedi 12 à lundi 14 juin. Une quinzaine de forains installent une trentaine de manèges et de stands dans le centre-bourg. Après une édition 2020 a minima, la fête 2021 ressemblera presque à celle de d'habitude.

A part le tir, la pêche au canard et les confiseries, vous pourrez monter dans la traditionnelle chenille ou appuyer sur le champignon dans les auto-tamponneuses. Quatre attractions à sensation seront installées pour les plus grands.

Les auto-tamponneuses seront bien présentes cette année à Felletin ! - Ville de Felletin

La première fête foraine de l'année

Les Creusois retrouveront donc les manèges, et les forains leur public, après quasiment un an sans travailler. Hervé Bonnichon vient à la fête patronale de Felletin tous les ans depuis 54 ans. Ce forain est heureux de redémarrer en Creuse : "Quand la mairie nous a appelés pour faire la fête on était très contents. Notre travail nous manque énormément, normalement la saison commence en février. Heureusement, les aides de l'Etat nous ont permis de survivre."

Pour entrer dans la fête foraine, il faudra mettre un masque, y compris pour les enfants de plus de six ans. Les regroupements de plus de dix personnes sont interdits. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée des stands. Tout le monde devra finir sa barbe à papa ou son tour de manège avant 23h pour respecter le couvre-feu.

Malgré les règles sanitaires, Hervé Bonnichon promet que l'amusement ne sera pas confiné : "On va retrouver l'ambiance, la musique et les souvenirs d'avant. Les gens pourront boire un verre aux terrasses des alentours vu qu'on est en centre-bourg. Il y aura des churros, des confiseries, des jeux pour enfants, un Tropical Surf, une boîte à rires sur le thème de Tintin..."