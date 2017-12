Premiere glissades hier sur les pentes des monts du Forez

il y avait foule pour l'ouverture de la station familiale de Chalmazel, pas loin de 1000 forfaits ont été vendus

La meteo généreuse en neige de la semaine dernière aura permis d'ouvrir presque la moitié du domaine skiable de la station de ski ligérienne ce week-end et tout cela pour le plus grand bonheur des mordus de ski et de snowboard du secteur ...

A part quelques soucis au démarrage des remontées mécaniques , le patron de la station Frédéric Gravier avait le sourire hier. Le début de saison est exceptionnel.

Fréderic Gravier le patron de la station de Chalmazel Copier

Dès des l'ouverture des remontées à 9 h30 les skieurs étaient déjà dans les startings-blocs.

Neige et soleil , le cocktail idéal © Radio France - yves renaud

Une première journée de glisse réussie Copier

Frédéric Gravier qui précise que le Haut du domaine de Chalmazel n a pas été ouvert ce week-end pour en préserver la neige dans l optique des vacances de Noël