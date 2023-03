Première mondiale : une entreprise alsacienne crée une tartine liquide

C'est une première mondiale. La distillerie Peureux-Massenez basée dans le Val de Villé dans le Bas-Rhin a présenté à Strasbourg la toute première tartine liquide !

En fait, un assemblage de deux nouvelles liqueurs à la baguette et au roquefort qui mélangées, créent une impression (alcoolisée) de boire une tartine.

"C'est une nouvelle tartine qui consacre l'association de la liqueur de pain qui est élaborée à partir de baguette et de pain sur une farine traditionnelle, et d'une liqueur de roquefort. C'est la première fois que l'on emmène le fromage sur le territoire de la liqueur" explique Bernard Baud, président des grandes distilleries Peureux-Massenez.

Une liqueur née d'une rencontre avec le meilleur ouvrier fromage de France, Cyrille Lorho. "La première dégustation, je suis tombé de ma chaise. Boire du roquefort, c'est très sensuel, très onctueux, c'est très intéressant, une vraie découverte" dit le maître fromager. Une fois la liqueur de pain et la liqueur de fromage créées, ne restait plus qu'à les assembler.

Une tartine liquide sous forme de liqueur © Radio France - Antoine Balandra

"Si on veut s'amuser, on prend la liqueur de pain, 2/3 et 1/3 de liqueur de roquefort et on mélange et on se retrouve avec une sorte de tartine liquide" explique Bernard Baud. Façon de déguster l'esprit du pain et du fromage sans en mastiquer le corps. Bernard Baud président des grandes distilleries Peureux Massenez aimerait bien que cela dope son activité d'autant qu'il s'agit de produits traditionnels. "On a des pâtissiers, dont un à Paris qui a fait les premières bananes flambées au roquefort, c'est absolument incroyable" rigole-t-il. D'autant qu'il s'agit de produits traditionnels français.

"L'eau de vie et le roquefort, ce sont des produits traditionnels. On n'a pas créé de nouveauté, mais on sublime des produits qui portent l'image de la France ici et à l'étranger" insiste Bernard Baud.

La tartine liquide aux deux liqueurs sera présentée aux chefs étoilés de toute la France le 5 mars, la veille de la cérémonie des étoiles Michelin à Strasbourg. Mise en vente de la tartine liquide aux deux liqueurs le 6 mars chez les cavistes essentiellement.