Première salle de jeu 100% réalité virtuelle: on a testé pour vous.

La première salle de jeu 100% réalité virtuelle, ouvre, cette semaine, à Paris, rue de Turbigo. Son nom: MindOut, sur deux étages, 200 m2, 14 stations HTC et Oculus, sur le modèle des anciennes salles de jeux des années 80.

Vous vous souvenez, certainement, des bornes en enfilades, dans les salles de jeux des années 80, on jouait alors à Pac Man ou Street Fighter. Depuis cette époque, que les moins de 20 ans, n'ont pas connu, il y a eu les consoles de salon, et, depuis un an, la réalité vituelle démocratisée. Ici, chez MindOut, on reprend le concept des salles d'arcades, mais 100% réalité virtuelle.

MindOut rue de Turbigo à Paris © Radio France - sylvie charbonnier

L'idée des fondateurs de MindOut, c'est retrouver le plaisir de jouer ensemble. Sur deux étages, dans un décor très sobre, 14 stations. Ici, les joueurs ont le casque sur les yeux, pour en prendre plein la vue. Les jeux proposés sont nombreux: Audioshield, un jeu très physique, où l'on doit éclater des boules de couleur de plus en plus rapidement, ou encore Robo Recall, où l'on peut éliminer des robots, soit seul, soit en coopération, mais, on peut aussi découvrir le monde avec Google Earth, qui permet même de préparer sa randonnée avec une vision à 200 mètres.

reportage chez MindOut Copier

MindOut, 35 rue de Turbigo, à Paris. Ouvert tous les jours sauf le lundi. Offre découverte: 10 euros la demi-heure. Renseignements sur http://mindout.fr