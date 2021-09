Première séance pour Le Kiosque, le nouveau cinéma de Thouars

C'est le jour J pour le nouveau cinéma de Thouars. Après deux ans de travaux, Le Kiosque ouvre au public square Roosevelt, en centre-ville. Un équipement de quatre salles, 530 places au total qui vient remplacer Le Familia. L'ancien cinéma d'une salle n'était plus adapté aux besoins. Là, il s'agit d'un équipement dernière génération avec à la fois une programmation de films grand public et art et essai.

Techniquement on a la chance d'avoir ce qui se fait de mieux

"Au lieu d'avoir quatre films différents par semaine et certains qui sont malheureusement sous exploités là on va pouvoir en avoir entre huit et dix. Ça laisse un choix très large aux spectateurs", explique Jean-Paul Mandegou, de la société coopérative qui gérait le Familia et va maintenant s'occuper du Kiosque. "Techniquement on la chance d'avoir ce qui se fait de mieux, projecteur laser dans les quatre salles, son Dolby atmos dans les deux plus grandes", liste-t-il.

Le cinéma est équipé des dernières technologies en matière de son et d'image. - Communauté de communes du Thouarsais

Objectif : 100.000 entrées

Le cinéma vise une fréquentation de 100.000 entrées, contre environ 40.000 au Familia. Jean-Paul Mandegou s'attend à de nouveaux spectateurs. "Je pense qu'on va récupérer une partie de tout ceux qui avaient l'habitude d'aller à Saumur ou Bressuire, des gens qui n'allait plus au cinéma parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas forcément et puis des gens qui se fatiguent aussi du home cinéma".

Le tarif des séances passe de 7,60 euros à 8 euros. "Avant, on tournait presque qu'avec des bénévoles, là on a été obligés d'embaucher un responsable technique", justifie Jean-Paul Mandegou.

Un projet à six millions d'euros, "structurant, de nature à encourager les gens à aller au cinéma, pensé pour créer du dynamisme, de l'attractivité en centre-ville et qui remobilise nos commerçants", estime Bernard Paineau, le maire de Thouars et président de la communauté de communes.