Première sortie à l'extérieur pour les bébés pandas du ZooParc de Beauval, ce vendredi 11 mars

Sept mois après leur naissance, les deux bébés panda du ZooParc de Beauval reçoivent enfin leur autorisation de sortie. Ce vendredi 11 mars, à 10H, les deux femelles vont, pour la première fois, sortir de l'espace intérieur clos qu'elles ont toujours connu, pour découvrir leur enclos extérieur.

Peut-être qu'elles vont apprécier et passer beaucoup de temps dehors ou peut-être qu'elles vont avoir peur de l'herbe et vouloir rentrer au bout de quelques minutes" - le responsable vétérinaire du ZooParc de Beauval

La découverte d'un monde nouveau qui peut leur paraître effrayant

Cette étape importante de leur développement se déroulera devant les visiteurs, mais attention, ça pourrait être très rapide. Les vétérinaires de Beauval n'excluent même pas que les deux jumelles ne veuillent pas rester dehors, pour cette première journée. Mettez-vous à la place de ces deux petites : aller à l'extérieur, sans leur maman, c'est découvrir un monde nouveau, plein de choses qui peuvent les effrayer, comme l'explique Baptiste Mulot, responsable vétérinaire du ZooParc de Beauval : "Elles n'ont jamais été confrontées à des éléments extérieurs comme de l'herbe, un tronc d'arbre, le vent, le bruit des visiteurs ou des oiseaux. Peut-être qu'elles vont apprécier et passer beaucoup de temps dehors ou peut-être qu'elles vont avoir peur de l'herbe et vouloir rentrer au bout de quelques minutes".

Baptiste Mulot, responsable vétérinaire au ZooParc de Beauval Copier

Les soigneurs et vétérinaires vont donc être à l'affut des signes de nervosité ou de stress et au moindre souci, retour à l'intérieur. Pour se remettre de cette première sortie, les deux jumelles pandas resteront à l'intérieur, ce week-end, alors que leur maman pourra sortir. Lundi, ce sera l'inverse : les petites, dehors, et leur maman à l'intérieur. Logiquement, au bout de quelques jours, les jumelles seront suffisamment à l'aise pour qu'elles et leur mère puissent être réunies dehors.