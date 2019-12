Liam Gallagher, Nekfeu, les Pixies, Madness, Lomepal, Dionysos, têtes d'affiche du festival Cabaret Vert 2020

Charleville-Mézières, France

Le festival "le Cabaret Vert" a commencé ce lundi 16 décembre 2019 à dévoiler sa programmation pour sa 16e édition, du 20 au 23 août 2020 à Charleville-Mézières. Les quinze premiers noms promettent une édition variée. Les plus "vieux" retrouveront des groupes de rock de référence : Liam Gallagher (ex-Oasis), les Pixies, Madness. Les rappeurs à succès du moment de la scène française raviront les oreilles plus jeunes : Nekfeu, Lomepal, Niska... Une présentation caricaturale, certes, on le confesse !

La programmation de la scène Razorback axée rock et celle du Green Floor tournée vers l'electro seront dévoilées plus tard mais un grand nom des musiques électroniques est déjà connu puisqu'il se produira sur la grande scène : le Hollandais Martin Garrix.

Les autres artistes au programme : Dionysos, Oxmo Puccino, BadBadNotGood, Koffee, Girl Band, Red Fang, JpegMafia et Shame.

Deux autres têtes d'affiche seront annoncées ultérieurement, dont un groupe de rock d'envergure qui a réussi à éclipser les Black Eyed Peas dans les priorités des organisateurs.

Des billets plus chers

La billetterie est ouverte. 600 pass ont été vendus en 15 minutes.

Les tarifs ont augmenté pour la deuxième année consécutive. Le pass quatre jours est à 129 euros au lieu de 119 euros, le pass 3 jours à 99 euros au lieu de 79. Un billet pour une journée coûte 49 euros contre 39 euros l'an passé. Le dimanche, l'entrée est à 19 euros au lieu de 15.

C'est le prix de l'indépendance. Mais parmi les 15 plus gros festivals français, le Cabaret Vert reste le moins cher - Julien Sauvage, le directeur du Cabaret vert

En 2019, le Cabaret Vert avait battu son record de fréquentation en 2019, avec 102 000 festivaliers accueillis en quatre jours.