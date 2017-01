Premiers flocons dans les stations vosgiennes après des vacances sans neige naturelle

La neige commence doucement à tomber, même si pour l'instant, il n'y a toujours que quelques pistes ouvertes à la Bresse et à Gérardmer, grâce à l'enneigement de culture. Le bilan des vacances de Noël 2016 est mitigé, avec une deuxième semaine meilleure que la première.

Les pistes blanchissent peu à peu dans les stations vosgiennes, alors que les vacances de Noël 2016 se terminent. Un peu d'espoir donc, pour la suite, mais pour l'instant, les stations de Gérardmer et de la Bresse-Hohneck ne prévoient l'ouverture que de trois pistes chacune, grâce à la neige de culture, comme cela a été le cas pendant toute la durée des congés de fin d'année.

Un bilan mitigé, mais de l'espoir pour la suite

Résultat, un bilan en demi-teinte, avec une première semaine très calme, et une deuxième moitié plutôt satisfaisante. "C'est mitigé", résume Philippe Voirin, qui dirige la station de Gérardmer. "Mais nous avons eu un temps magnifique, donc les gens se sont promenés, ont fait du VTT, sont même allés pique-niquer sur les crêtes". Un directeur plutôt positif et confiant : "La clientèle de cette période-là ne recherche pas du grand ski. Il s'agit de prendre l'air, de faire skier les enfants. Donc le fait de n'avoir que trois pistes a été un peu pénalisant pour nous, mais la fréquentation de la vallée a été bonne. Et puis on va avoir du froid toute la semaine, ça devrait nous permettre de passer un beau mois de janvier et de bien préparer les vacances de février."

A la Bresse, la fréquentation en baisse de 30% par rapport à l'année dernière

Même constat à la Bresse, "une première semaine assez calme", selon Julie Grob, responsable de l'office de tourisme. "La clientèle dite "érudite", qui recherche vraiment de la neige, ne vient pas s'il n'y en a pas, mais les familles étaient présentes". Elle a constaté "un beau taux de fréquentation pour la deuxième semaine, entre Noël et Nouvel an". Mais sur le total des quinze jours, la Bresse a souffert d'une baisse de la fréquentation d'environ 30% par rapport à l'année dernière. Mais ici aussi, l'espoir est là face aux premiers flocons, d'autant plus que le sol est froid, ce qui permet à la neige de tenir.