Châlons-en-Champagne, France

Comme beaucoup de nouveaux chefs étoilés, Jérôme Feck a travaillé toute l'année pour ça mais il le reconnait "il ne s'y attendait pas". Devenir chef, ce n'était pas du tout un rêve pour Jérôme Feck. Lui, il voulait devenir pompier. "J'ai été jeune sapeur pompier pendant une dizaine d'années, et quand il a fallu passer le concours de pompier professionnel, on m'a dit qu'il me fallait un diplôme. Je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire et à cette époque là, j'étais passionné par un bonhomme qui s’appelait Bernard Loiseau, en plus j'aimais bien la cuisine et voilà, la sauce a pris et voilà où j'en suis aujourd'hui".

Jérôme et Anne Feck dans la salle de leur restaurant chalonnais © Radio France - Annelaure Labalette

D'abord apprenti, puis chef de partie, chef pâtissier , et chef de cuisine, Jérôme Feck fait ses armes à Langres, Giffaumont-Champaubert avant de rejoindre Le Foch à Reims en 2001, le Royal Champagne en 2002, le Berceau à Epernay puis la Briqueterie à Vinay en 2015.

L'année dernière, avec son épouse Anne, il rachètel'Hôtel Restaurant d'Angleterre à Châlons en Champagne où il se fixe un objectif: celui de décrocher une étoile avec son équipe.

Jérôme Feck (à droite) et son équipe en cuisine © Radio France - Annelaure Labalette

Une étoile qui représente beaucoup mais qui ne va rien changer

Cette première étoile au Michelin, Jérôme Feck est allé la chercher, il s'est investit durant toute l'année pour y parvenir. Mais il l'avoue "au fond, ça ne va rien changer, je vais continuer de travailler comme avant, comme je l'ai toujours fait. Beaucoup de personnes me demandent si mes tarifs vont augmenter avec cette étoile. Et bien non! Les prix resteront les mêmes, _je veux que ma cuisine reste accessible à tous_."

Salle du restaurant de l'Hôtel d'Angleterre à Châlons en Champagne © Radio France - Fabrice Morvan

Une récompense et toujours des projets

Jérôme Feck et son épouse Anne ont bien l'intention de poursuivre leurs efforts dans les mois et les années à venir. Ils ont d'ailleurs de nombreux projets. Ils aimeraient rénover la façade de leur établissement "pour que ça donne plus envie de rentrer" confie Anne Feck. Le chef souhaiterait aussi de la nouvelle vaisselle, et du matériel un peu plus récent dans sa cuisine. Enfin Anne Feck a bien l'intention de s'occuper de l'hôtel et de ses 25 chambres: "l'année dernière, on a installé de nouvelles couettes dans toutes les chambres et cette année, on va travailler pour que l'hôtel soit de nouveau classé en un établissement 4 étoiles".