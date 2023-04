Prendre des photos comme au 19ème siècle aux archives municipales d'Avignon

Apprendre à utiliser la lumière, et l'obscurité pour réaliser une photo comme au 19ème siècle. C'est le principe de la technique du sténopé. Les archives municipales d'Avignon proposent de l'apprendre aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans lors d'ateliers organisés pendant les vacances. Une séance avait lieu ce 18 avril. Les prochaines se dérouleront en juillet et en août sur inscription et gratuitement.

Savoir-faire et patience

La première chose à comprendre dans les photographies anciennes, c'est qu'il faut du temps pour les faire. Les participants ont d'abord préparé des récipients : "il y a le révélateur, qui va révéler la photo sur le papier et le fixateur qui va fixer la photo pour qu'elle ne réagisse plus à la lumière du soleil", explique Camille Thomas, la médiatrice.

Le révélateur et le fixateur sont deux produits essentiels pour réaliser des photos "à l'ancienne" © Radio France - Julie Munch

Ensuite, la salle des archives est plongée dans le noir complet, à l'exception de quelques lumières rouges. Les participants placent alors du papier photo dans une chambre noire, une petite boite en bois, complètement étanche à la lumière du jour. Une fois à l'extérieur Camille Thomas nous explique la suite : "J'ouvre l'objectif pour que la lumière pénètre à l'intérieur de la boîte, sur le papier photo". L'opération prend deux minutes quand la lumière du soleil est forte, parfois plus quand il y a des nuages, et pendant ce temps là, le sujet ne doit pas bouger.

Le résultat apparait quelques minutes plus tard. Les participants retournent dans le noir complet, trempent leur photo dans le révélateur et le fixateur, ce qui leur donne un négatif. Transformé, ensuite en positif grâce... à un smartphone. C'est donc un atelier, presque comme au 19ème siècle.