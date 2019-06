Préparatifs de la fête musique à Brest : "N'oubliez pas les pinces à linge!"

Brest, France

Au Relecq Kerhuon ce mercredi après-midi, l'atelier cubain du conservatoire de Brest est en pleine répétition. Vendredi, à 18H, les musiciens joueront 7 à 8 morceaux. Alors, Sébastien, l'un des deux profs qui a animé l'atelier toute l'année, donne les dernières consignes : "Venez avec des pulls colorés, des vêtements qui vous parlent de Cuba, pensez à sourire et n'oubliez pas vos pinces à linge pour accrocher vos partitions. Il n'y a jamais de vent ici, mais on n'est jamais trop prudent..."

Le partage d'une "musique joyeuse"

Monica joue de la trompette, comme sa fille de 14 ans. Elles vont encore répéter à la maison. " Sauf le jour J, parcqu'il faut préserver les lèvres. Et c'est génial de partager cette musique joyeuse place de la Liberté. Alors venez!"

Du pic-nique Karaoké... à la prestation en langage des signes

Dans le très riche programme de la fête de la musique à Brest, nous avons repéré le pique-nique Karaoké dans le jardin de Bad Seeds place Guérin entre 12H et 14H. Ou encore la prestation musicale de " Mains et Regards" entièrement traduit en langage des signes à la tour Tangui entre 18H et 20H. Mais il y a en a tant d'autres!