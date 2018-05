Le Grand Prix de Monaco démarre ce week-end. En attendant les Formule 1, les rues de la Principauté se préparent. Signe que l'on se rapproche, le match caritatif entre une équipe de pilotes et celle du Prince Albert II, avec d'anciennes stars du football.

Le 76e Grand Prix de Formule 1 de Monaco, c'est ce week-end. Les rues de la Principauté se préparent pour accueillir l'évènement. Dès jeudi, les pilotes s'élancent pour les premiers essais. Partout, les grilles sont installées, les panneaux de signalisation, ornés de publicités, sont posés. Les camions d'installation sont omniprésents. Conséquence : la circulation est très chargée, et les parkings sont pleins.

Pour sa garer, mieux vaut être en scooter ... ou a pied ! © Radio France - Adrien Beria

Mais pas de quoi énerver plus que ça les habitants monégasques, qui se sont habitués au fil des années.

"C'est unique. Le bruit... ça vibre. Le Grand Prix de Monaco, c'est quelque chose !" Lorenzo, un jeune monégasque

On comprend l'engouement: selon l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, les 228.000 visiteurs au moment du Grand Prix ont dépensé 90 millions d'euros l'an dernier. Parmi les bénéficiaires, les bars et les restaurants. L’événement leur a rapporté près de 20 millions d'euros lors du dernier Grand Prix.

"J'aime bien cette période. On est dans le jus, on court à gauche à droite." David, dont le restaurant, qui donne sur la ligne de départ, est réservé plusieurs semaines à l'avance

Un match de foot de gala avant la course en voiture

A quelques jours du Grand Prix, c'est une tradition depuis 25 ans : le traditionnel match de foot entre une équipe composée de pilotes de Formule 1 et l'équipe du Prince Albert de Monaco, avec des personnalités et d'anciennes gloires du football. D'habitude, le mach se joue au Stade Louis II de Monaco, mais, à cause de travaux, il a été délocalisé mardi à Menton.

L'équipe de "Stars" du Prince Albert © Radio France - Adrien Beria

Du beau monde sur la pelouse. Côté pilotes, le champion du monde, jeune retraité, Nico Rosberg ; le rival de Michael Schumarer de l'époque Mika Hakkinen ; le brésilien Felipe Massa, mais aussi des coureurs en compétition avec le Français Pierre Gasly ou le Monégasque Charles Leclerc.

Pour les footballeurs, étaient notamment présents l'ex-gardien de but de l'AS Monaco Flavio Roma, l'italien Marco Simone, ou l'ancien international français William Gallas. A noter la participation - courte, une dizaine de minutes - du Prince Albert de Monaco. "C'est dur quand on a pas l'entrainement", a-t-il déclaré à sa sortie.

Score final, pour l'anecdote, 2-1 pour les ex-stars du football. L'argent collecté lors du match est reversé à une association caritative pour les enfants en difficultés autour du monde.