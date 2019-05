Préparation du festival Les 3 Éléphants : un concert de bruits métalliques avant la musique

Laval, France

À partir de ce mercredi, il y aura comme un avant-goût du festival des 3 Éléphants avec un premier concert au théâtre de Laval. Le groupe électro-rock Orange Blossom se produira sur la scène à 20h30. Et ce n'est qu'un avant-goût car les têtes d'affiches du festival sont attendues vendredi et samedi dans la salle polyvalente et au Patio. Jeanne Added, Clara Lucciani, Columbine et Koba Lad pour ne citer qu'eux. En ce début de semaine, place de Hercé, une centaine de techniciens, régisseurs, monteurs installent les différentes scènes et le matériel.

Reportage au cœur des préparations du festival Les 3 Éléphants Copier

Ce n'est d'ailleurs pas du rock ou de la musique que vous entendez ces dernières heures devant la salle polyvalente. Mais plutôt un concert de bruits métalliques. Des centaines de barres métalliques doivent soutenir la scène du patio en face de la salle polyvalente. "C'est comme un gros puzzle où il faut tout assembler. Nous faisons les choses dans un sens bien précis et en sécurité. La première étape consiste à poser des cales de bois sur lesquelles on place les vérins" explique Ronan, un technicien rodé, qui travaille par exemple sur le festival des Vieilles Charrues en Bretagne.

Des anamorphoses

Ces barres métalliques font face à des barres de bois, prévues pour la construction d'un bar de neuf mètres de long. L'association Grand Géant monte également une structure blanche et gigantesque, en guise de surprise pour les visiteurs d'après Jonathan. "Le concept ? C’est plusieurs formes carrées, sobres sur lesquelles on projettera des couleurs afin de créer des anamorphoses, en lien avec le thème de l'affiche de cette édition" détaille ce professionnel. On en dira pas plus. Surprise donc à partir de vendredi.

Outre les différentes scènes, la mise en lumière est un vaste chantier, pour éclairer aux mieux les festivaliers et faciliter leur circulation. Ainsi, une centaine de projecteurs sont installés autour de la salle polyvalente. C'est le travail de Camille Cottineau, régisseur. "Il y a quelques années, on utilisait des lampes de 2.000 watts ou 5.000 watts, mais maintenant on travaille avec des LED (diode électroluminescente). Donc on a des projecteurs de 200 watts et c'est une sacrée économie d'énergie" déclare le régisseur. Et c'est effectivement dans l'air du temps.

Les festivaliers pourront aussi apprécier la promenade d'Anne Allègre le long du château, là où Pierrot et son équipe installe le village du festival qui se veut familial. "On peint, on découpe plein de choses. L'avantage ici est que nous jouons beaucoup sur les contrastes de couleurs, en utilisant la verdoyance de l'herbe dans l'allée. Avec les remparts on a la chance d'avoir un site déjà joli à la base" sourit Pierrot. Sur le chantier tout est donc millimétré et la coordination est très importante d'après Simon Hermine en charge de la communication du festival Les 3 Éléphants. "Il y a énormément de gens qui ont besoin que le travail soit fait en amont pour commencer eux leur travail. Telle tente est livrée le lundi parce que le mardi tel collectif arrive et qu'il aura besoin de ces tentes etc. Ce n'est pas simple" explique Simon Hermine.

Fréquentation record ?

Les organisateurs ont le sourire. Près de 10.000 spectateurs sont attendus en deux jours à Laval. Les places pour ce samedi sont parties très rapidement puisqu'elles ont toutes été vendues il y a deux semaines déjà. Un record d'après le chargé de communication du festival. "L'année dernière on affichait complet le samedi même ou quelques heures avant. En 2016 cela s'était produit deux ou trois jours avant l'ouverture des portes. On avait prévu des bénévoles à la billetterie mais comme elle sera fermée on va pouvoir les redéployer à d'autres endroits" déclare Simon Hermine. Un nombre (peut-être) record de lycéens est annoncé aussi car d'après les organisateurs, ils ont été nombreux à utiliser leur e.pass, donné par la région Pays de la Loire.

À ce jour il reste quelques places pour la soirée du vendredi. Vous retrouvez la programmation complète du festival Les 3 Éléphants ici.