Préparer un repas de fêtes pour quelques euros, avec les conseils de Philippe Mesuron

Le repas de Noël approche, et vous ne savez toujours pas quoi servir à vos convives ? Et avec tous les cadeaux, les décorations, les préparatifs des fêtes, votre porte-monnaie est vide...

Notre Masterchef Philippe Mesuron vous donne quelques idées pour préparer un véritable repas de réveillon pour seulement quelques euros.

Une entrée haute en couleurs et en saveurs

"Pour l'entrée, j'imagine une Saint-Jacques rôtie avec une petite crème de chou-fleur", explique le chef. "C'est la saison du chou-fleur, alors on le fait cuire à la vapeur, puis on ajoute un bouillon de volaille, un peu de crème et de beurre-demi-sel". On en fait une émulsion en le passant dans un blender, pour obtenir une crème.

En parallèle, on achète des noix de Saint-Jacques. "Une par personne, ça doit faire environ 50 centimes, donc ce n'est pas très onéreux", souligne Philippe Mesuron. On la fait revenir à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive, on la fait caraméliser. Et on la dispose dans l'assiette, sur la crème de chou-fleur.

On peut même rajouter une chapelure à base de noix du Périgord, suggère le chef. "Et voilà, on a une entrée haute en couleurs, haute en saveurs et à petit prix !".

Du poulet en ballottine, façon blanquette

"Pour le plat, on peut faire une ballottine de poulet", propose le cuisinier. "On achète des cuisses qu'il suffit de désosser", explique-t-il. Puis, il faut faire une farce avec une autre cuisse de poulet qu'on fait cuire avec quelques carottes et quelques poireaux, avant d'en faire une émulsion. Et l'astuce de Philippe Mesuron : "Si on a un petit bout de foie gras, on peut le mettre dedans. Ou bien des cèpes".

On met la farce dans la cuisse de poulet désossée, on l'enroule, et on la fait cuire dans l'eau en ballottine. "Pour la sauce, on utilise le bouillon de poulet et un peu de crème fraîche".

"La base, c'est le poulet, donc ce n'est pas très cher. Mais avec la farce et cette petite sauce, c'est un véritable repas de fête. On tire le produit vers le haut tout simplement", explique-t-il.

Chocolat et kumquats pour le dessert

"J'ai envie de parler de la ganache au chocolat pour le dessert !", sourit le chef. "C'est très simple, et le chocolat, ça fait penser aux fêtes !". Pour préparer la ganache, rien de plus simple : on fait fondre du chocolat à 70% de cacao, avec de la crème fraîche et de l'eau. On ajoute un peu de beurre, et on verse la préparation dans des ramequins.

"Et pour le côté festif, on peut acheter quelques kumquats, des petits agrumes. On les fait confire dans de l'eau et du sucre, et on les dispose sur la ganache", conclut Philippe Mesuron. Un menu de fêtes à moins de 6 euros !

