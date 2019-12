Préparer un Réveillon 100% picard : les bons conseils du cuisinier Michel Savreux

Picardie, France

C'est une idée qui plaît bien au chef cuistot Michel Savreux, qui tient le restaurant la Picardière à Epagne-Epagnette : préparer un Réveillon picard du début à la fin. Voici son menu.

Allez-y doucement !

En entrée, il propose une fantaisie de carpettes. "C'est comme ça qu'on appelle les crêpes dans le Ponthieu." La première crêpe, préparée dans une poêle à blinis, est picarde, la deuxième au saumon fumé et la dernière au boudin blanc. Avec, au milieu, une petite tartelette composée de caviar d'aubergines et des escargots qui viennent du Marquenterre. "Tout ça en entrée, c'est petit, c'est léger et c'est vraiment picard."

En plat principal, si on veut rester dans le local, pour Michel Savreux, il faudra cuisiner de la dinde, désossée de préférence. "On a plein de producteurs dans le coin qui font de la bonne volaille." Ensuite vous pouvez servir du fromage samarien. Et enfin en dessert... L'incontournable gâteau battu ! "Vous allez me dire, cela va être anodin. Mais c'est le summum des produits picards et des Hauts-de-France. Coupez le gâteau battu en tranche horizontale, et la farcir de la crème -une pâtissière ou au beurre. Et ensuite : prenez une spatule, mettez du chocolat, et soufflez dessus. Vous ferez pareil avec du sucre glace."

Un dernier conseil, made in Michel Savreux ? "Équilibrez les plats, les menus, c'est la trêve des confiseurs, vous êtes en vacances... alors ne bouffez pas tout le même jour ! "