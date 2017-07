Près de 10.000 personnes ont participé à la 2ème édition de la Mayenne à table

La 2ème édition de la Mayenne à table a été un succès, malgré le nombre de participants divisé par deux en un an. Retour en image et en réactions sur les réseaux sociaux.

Dix mille personnes ont déjeuné ou goûté le long du halage mayennais, vendredi 14 juillet 2017. Elles participaient à la 2ème édition de la Mayenne à table, un événement organisé par le Conseil départemental de la Mayenne, en partenariat avec France Bleu Mayenne. Un succès, même si le nombre de participants a fortement diminué par rapport à la première année.

Près de 10 000 personnes ont participé à la 2e édition de la #Mayenne à table, grand moment de convivialité et de fraternité. #14juilletpic.twitter.com/crq1eUcv6V — Département Mayenne (@lamayenne) July 14, 2017

Sur les 10.000, la moitié était à Mayenne. Plus de 300 personnes se sont attablées sur le port de Changé pour goûter la cuisine des traiteurs et cuisiniers du département.

Plus de 400 personnes rassemblées au pique-nique #LMAT sous le signe de la convivialité et la fraternité en ce #14juillet@bleumayennepic.twitter.com/jHwWG9llsl — Samia Soultani (@samiasoultani) July 14, 2017

Dans tous les esprits : le record de la plus longue nappe établi en 2016, lors de la première édition de l'événement, avec une nappe Vichy rouge de plus de 20 kilomètres en continu. Certains participants avaient pu en acheter un morceau et sont venus avec ce vendredi, en petite nappe, en accessoire de mode, voire même en vêtement ! Nelly s'est cousu une jupe et compte la porter tous les ans pour la fête nationale.

Nelly et sa petite-fille Lili-May avec leurs jupes faites du tissu de la nappe Vichy de France Bleu Mayenne © Radio France - Armêl Balogog

Vendredi 14 juillet, c'est aussi le jour où Anne-Marie Amoros, la directrice de France Bleu Mayenne, s'est vu remettre la médaille de bronze du tourisme par le préfet de la Mayenne, Frédéric Veaux.