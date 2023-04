Près de 100.000 visiteurs en deux jours à "Biot et les Templiers"

Neuf ans qu'on n'avais plus célébré les Templiers à Biot, la dernière édition de l'événement remontant à 2014. "Quand vous avez un espace temps aussi important entre deux éditions on est vraiment sur de rien, on s'est vraiment engagés sur cet événement" souffle le maire de la commune Jean-Pierre Dermit. Près de 100.000 visiteurs sur l'ensemble du weekend selon lui, près de deux fois plus que lors de la dernière édition.

Une nouvelle édition en 2024 ?

Quid d'une nouvelle édition l'an prochain ? "Je vais faire un débriefing avec mes équipes et on va voir, bien sûr on a envie de reproduire cet événement, maintenant en terme de sécurité c'est vraiment une grosse organisation" nuance le maire. L'organisation des parkings, des navettes a également été un sacré défi pour cette commune de moins de 10.000 habitants qui a donc vu sa population exploser le temps d'un weekend... Et replonger dans le passé, aussi.