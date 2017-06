Près de 1000 coureurs pour la troisième édition de "Courir à Ladoux"

C'est sous un soleil de plomb que près de 1000 personnes ont foulé ce dimanche les pistes d'essais de Michelin au centre de technologie de Ladoux à Cébazat.

Face au succès des deux éditions précédentes, la section Athlétisme de l'ASM Omnisports a réitéré cette année la manifestation "Courir à Ladoux" dans le cadre atypique du site d'essais Michelin. Plusieurs courses ont eu lieu ce dimanche: le 5 km, le 10 km, mais aussi cette année une compétition réservée aux plus jeunes avec 1 km en Poussin et 2 km en Benjamin.

C'est extra d'aller sur ce site de Michelin habituellement fermé au public!"

Pour cette troisième édition, un système de prix a été mis en place pour les coureurs les plus performants. Chez les hommes, comme chez les femmes, le vainqueur a remporté 300 euros. Les seconds et les troisièmes ont reçu respectivement 200 et 100 euros. Mais au-delà de ces prix et de la compétition, c'est le cadre qui touche beaucoup les participants. Gérard, qui vient d'emménager à Châtel-Guyon, foule pour la première fois le macadam Michelin: "C'est extra d'aller sur ce site habituellement fermé au public!" . Pour couronner le tout, un magnifique soleil brille ce dimanche dans le ciel auvergnat. "Un peu chaud!" s'exclame en rigolant Carine, "mais je suis contente j'ai réussi à faire mon temps habituel" explique t-elle après avoir déjà participé aux deux précédentes éditions.

Les coureurs sur la ligne de départ attendent le coup de feu © Radio France - Lauriane Havard

La manifestation et les pistes Michelin vues d'en haut © Radio France - Lauriane Havard

Une manifestation ouverte à tous

Pascal Thibault, le président de l'ASM Athlétisme, est fier du succès de "Courir à Ladoux". Il insiste d'ailleurs sur le terme de "manifestation" car pour lui c'est plus qu'une compétition: "On souhaite que le sport soit accessible à tous, ce n'est pas juste une histoire de chronomètre!". Des personnes à mobilité réduite ont participé ce dimanche au 10 km grâce à des joëlettes qui sont des fauteuils tout terrain. Chaque année le public est au rendez-vous "mais l'année prochaine on aimerait dépasser la barre des 1000 participants" explique t-il.