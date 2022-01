Près de 175 Tourangeaux reprennent la plume pour la dictée de Tours pour tous

"De temps en temps, dans mon enfance...". Dès les premiers mots, les têtes se penchent, concentrées, sur les copies, le stylo en main. Près de 175 Tourangeaux participent à la dictée de Tours pour tous, ce samedi après-midi. Pour cette troisième édition, l'association Livres en Loire a choisi un texte de Julien Gracq, issu de son livre Carnets du grand chemin, lu par l'écrivaine française Irène Frain.

Le plaisir de l'orthographe et de la langue française

Chaque mot, chaque virgule compte. Au bout d'une heure de lecture attentive, quand vient le moment de poser son stylo et de rendre sa copie, les premiers doutes s'installent. "Je pense que ça va, mais je sais que j'ai déjà fait une faute. Mon mari m'a fait remarquer qu'échafaudage ne prenait qu'un 'f'", sourit Martine.

Les participants se sont fait dicter un texte de Julien Gracq par l'autrice et femme de lettres Irène Frain, sur l'estrade en face d'eux. © Radio France - Chloé Martin

Plus que l'orthographe des mots, c'est le style de Julien Gracq qui a donné du fil à retordre aux participants. "Les phrases à rallonge, avec le verbe qui nous tombe dessus et le sujet dix lignes au-dessus, c'est compliqué", note Marie-Thérèse. Un style effectivement proche de celui de Marcel Proust, avec beaucoup de virgules, de tirets et de relatives, mais peu de points. "Il fallait un peu de challenge", souligne Emilie.

Mais cela fait partir du charme de l'exercice, comme celui de découvrir un auteur. "Je n'avais jamais lu Julien Gracq, ça permet de voir comment il écrivait", raconte Marie-Thérèse. A cela, s'ajoute le plaisir de la littérature et de la langue. "Tisser les liens entre les mots, s'intéresser à l'histoire d'un mot pour savoir comment il s'écrit, tout ça m'intéresse", confie Emilie.

La dictée, un moment joyeux

Un amour de la langue partagé par Irène Frain. Autrice, couronnée du prix Interallié 2020 pour son livre Un crime sans importance, et ancienne professeure agrégée de lettres classique, c'est elle qui fait la lecture de cet auteur qu'elle apprécie particulièrement. "C'est un moment convivial, parce qu'il n'y a pas de jugement, pas d'enjeu, sauf avec soi-même. Et puis, on peut s'amuser avec ce texte. Je ne me prends pas au sérieux, je suis très contente d'avoir pu faire rire".

Car la dictée est avant tout un moment joyeux. "Je n'ai jamais été une prof coincée. Les choses se passent mieux quand on est gai. Je crois beaucoup, puisqu'on est dans l'université François-Rabelais, à ce mot qu'il avait eu, 'le gai savoir' !", s'enthousiasme l'écrivaine.