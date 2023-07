Près de 2 500 visiteurs pour voir le tableau de Renoir à Châtellerault

Les curieux ont été nombreux ces dernières semaines au Centre d'art de Châtellerault. Depuis la mi-mai et jusqu'à ce vendredi 28 juillet 18h, le site expose un tableau du maître Auguste Renoir, jamais montré au public. Il s'agit d'une esquisse réalisée en 1918 et qui dormait depuis plus de 20 ans dans les réserves du musée de la ville.

Renoir au centre d'une exposition contemporaine

L'œuvre avait fait l'objet d'une donation au début des années 2000 mais n'avait jamais trouvé sa place dans les collections. Au point d'être oubliée avec le temps. C'est en février dernier qu'Antoine Réguillon a souhaité la sortir enfin. Le directeur du centre a alors imaginé une exposition contemporaine où la peinture de Renoir serait le point de départ. Il s'est alors rapproché d'Olivier Leroi. L'objectif était de créer un dialogue entre le tableau du peintre impressionniste et le travail de cet artiste contemporain.

La démarche semble avoir porté ses fruits puisque l'exposition a trouvé son public. Près de 2 500 personnes, dont des scolaires, ont été accueillis pendant ces deux mois et demi. C'est plus que d'habitude. L'exposition a permis aussi de mettre la lumière, enfin, sur cette esquisse de Renoir. Cependant, avec sa fin, le tableau va désormais repartir direction les réserves du musée de Châtellerault. Mais cette fois-ci peu de chance qu'elle soit oubliée.

Le tableau de Renoir est le point de départ d'une exposition contemporaine © Radio France - Théo Caubel