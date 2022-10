Près de 20 tonnes de cucurbitacées vendues à la fête de la citrouille en Creuse

Près de 20 tonnes de citrouilles, potimarrons ou pâtissons ont été vendus en une journée, à l'occasion de la 20ème édition de la fête de la citrouille, qui s'est tenue à Saint Laurent ce dimanche 16 octobre. Selon les organisateurs, environ 1000 visiteurs étaient présents.

ⓘ Publicité

Toutes sortes de cucurbitacées étaient vendus par l'association des Journées Saint-Laurentaises. © Radio France - Juliette Mylle

Une quinzaine de cucurbitacées sont dans le panier de Marie et d'Alexis. Un panier tellement lourd qu'ils sont obligés de le porter à deux. "D'abord, ils vont partir en décoration, parce que ça se garde un petit peu, explique Marie. Et puis, au fur et à mesure, on va les manger en soupe, ou cuites au four, ça fait des frites, c'est nickel ! "

"La fête de la citrouille, à Saint Laurent, c'est magnifique ! "

"C'est pour Halloween, pour les jeunes. Et puis nous, on mange la citrouille, explique Nathalie, qui a acheté deux grosses citrouilles. Cette mère de famille vient de l'Allier, spécialement pour cet événement_. La fête de la citrouille à Saint-Laurent, c'est magnifique. On essaye de venir tous les ans. Je trouve que le village est mis en valeur et c'est très agréable de venir ici."_

Tout le centre-ville de Saint Laurent était décoré pour l'occasion. © Radio France - Lisa Melia

Devant l'étal ou on vend les citrouilles, ça se bouscule. Il y a une dizaine de variétés. Selon Christian Badouaille, le responsable de la production à Saint-Laurent, les cucurbitacées, ça revient à la mode. "Les anciens cultivaient toujours des citrouilles dans les terres. Nous, on a renouvelé ça avec des variétés toutes nouvelles qui n'existaient pas. Il s'est avéré qu'on a eu un succès phénoménal la première année et on a continué, avec une bande de copains." Mais à cause de la sécheresse cet été, certaines variétés manquent, comme le musqué ardent ou encore la sucrière du Berry.

Une citrouille de 352 kilos

Et bien sûr, comme tous les ans, s'est tenu le concours de la plus grosse citrouille. Cette année, c'est un haut-viennois qui a gagné, avec une cucurbitacée de 352 kilos. Le record n'a donc pas été battu. En 2017, un passionné avait ramené une cucurbitacée de 462 kilos.

loading