Près de 200 joueurs venus de toute la France participent au premier Open national de billard de Châteauroux

A partir de ce samedi 5 janvier, Châteauroux accueille la toute première édition de l'Open national de billard. Jusqu'à ce dimanche 6 janvier, des joueurs de Châteauroux et de tout le pays s'affrontent.

Châteauroux, France

Le premier Open national de billard de Châteauroux a lieu ce week-end du 5 et du 6 janvier, au gymnase de Belle-Isle. Pour cette première édition organisée par le club local Elwie Pool, 200 joueurs ont fait le déplacement. Ils viennent de Châteauroux évidemment mais aussi de Cabourg, La Rochelle ou encore Lyon.

Ce samedi 5 janvier, ils s'affrontent d'abord individuellement sur 36 tables, montées et réglées par les membres d'Elwie Pool. Dimanche 6 janvier, les "billardistes" jouent là en équipes.

Le maître-mot : être tactique

"Il faut essayer de se simplifier les coups en replaçant la boule blanche donc il faut regarder la distance, comment se replacer, etc", détaille Nicolas, joueur castelroussin. Chaque joueur vient avec sa propre canne de billard et ses propres manies : fumer une cigarette avant le début du match, placer les billes, voir si la table penche, etc.

La toute première édition de l’Open national de #billard de #Châteauroux a commencé il y a deux heures. C’est parti pour deux jours de #compétition ! pic.twitter.com/Ydn95pdDVv — France Bleu Berry (@FB_Berry) January 5, 2019

Au gymnase de Belle-Isle, des joueurs et des joueuses de l'Equipe de France participent aussi à cet Open. Les joueuses qui ne représentent que 6% des licenciés en 2016, ne sont pas en reste vu leur palmarès. L'équipe féminine française est vice-championne d'Europe et vice-championne du monde.

L'Equipe de France féminine de billard est vice-championne d'Europe et vice-championne du monde. © Radio France - Aurore Richard

Les deux équipes, féminine et masculine, ont une échéance en tête : le championnat d'Europe de février prochain. "A chaque fois que l'on a perdu, c'était contre l'Angleterre. On n'arrive pas à les passer en finale, ce sont des joueuses qui ont beaucoup d'expérience", explique Hélène Colas, joueuse de l'Equipe de France. Pourtant, elle a l'espoir car si l'Angleterre bat la France en compétitions, ce n'est pas le cas en "pool".