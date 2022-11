Près de 3000 jeunes sportifs ont foulé l'Hippodrome de la Prairie pour le cross départemental

Malgré la pluie, 3 000 jeunes coureurs normands ont foulé l'Hippodrome de la Prairie ce mercredi après-midi à l'occasion de la 31e édition du cross scolaire du département du Calvados. Une grande fête du sport avec, comme chaque année, les différentes courses à pied par catégorie, mais pas seulement ! Le Département a invité associations sportives et clubs locaux pour tester ou faire découvrir d'autres sports aux jeunes comme le vélo, l'escalade, la course de haies ou encore le handball.

Après la course, ces collégiens testent le rugby ! © Radio France - Louis Fontaine

Un vrai engouement pour le sport

Après deux ans de Covid, nombreuses sont les études à poin­ter les consé­quences d’un manque de pratique spor­tive sur la santé des enfants. "Ces manifestations sportives favorisent clairement la reprise d'activités chez les jeunes" lance cet éducateur sportif devant le mur d'escalade, "on a des jeunes qui veulent participer, venir tester et se renseigner sur ces disciplines, depuis 10 heures ce matin, le stand ne désemplit pas" ajoute-t-il.

31e édition du cross départemental © Radio France - Louis Fontaine

En attendant leur course, ces trois collégiens caennais sont venus monter le mur d'escalade, à l'unanimité, ils ne regrettent pas d'avoir bravé la pluie : "on préfère largement venir ici, on voit les copains, on fait du sport et on ne reste pas devant notre écran. La boue ? C'est rien, c'est encore plus fun !"