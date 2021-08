Près de 4 millions d'euros d'investissement pour rénover le musée des maisons comtoises de Nancray

A Nancray, dans le Doubs, le musée en plein air des Maisons comtoises va être remis à neuf. Près de 4 millions d'euros d'investissement. Au programme des travaux : un nouvel acceuil, un boutique plus grande, un nouveau restaurant, une salle d'exposition temporaire ou encore une salle ouverte pour le

A Nancray, près de Besançon, le musée de plein air des Maisons comtoises va être remis à neuf : près de quatre millions d'euros seront investis pour sa réhabilitation (financement : Région Bourgogne Franche-Comté, Département du Doubs, Grand Besançon Métropole, ministère de la Culture). Au programme des travaux : un nouvel accueil, un boutique plus grande, un nouveau restaurant, une salle d'exposition temporaire, et une réserve pour les milliers d'objets franc-comtois.

Doubler le nombre de visiteurs à l'année

L'idée est de mieux conserver les collections, mais aussi d'accueillir le public dans de meilleures conditions explique le président du musée. Car Pierre Contoz reconnait que les groupes, en l'occurrence les scolaires, étaient accueillis jusqu'à maintenant "de façon extrêmement précaire, et même à peine décente". C'est d'ailleurs pour cette raison, poursuit le président, que le musée n'est pas ouvert toute l'année. L'hiver, rien n'est chauffé.

Les conditions d'accueil du public, après réhabilitation, seront optimales. Copier

Future aire de pique-nique. - Musée des Maisons comtoises, Architectes : Atelier Tachon et Atelier Haton

Chaque année, le musée accueille 45.000 visiteurs, d'avril à novembre. Grâce aux travaux, le musée pourrait ouvrir toute l'année, et donc accueillir toujours plus de visiteurs. L'idée est de doubler le nombre d'entrées.

Un bâtiment vieux de 120 années !

Mais l'objectif de cette grande rénovation, c'est aussi de conserver les œuvres de façon pérenne et il y a urgence selon la conservatrice, Florence Coutier. "Le bâtiment dans lequel l'essentiel des œuvres est conservé menace de s'effondrer. C'est un bâtiment qui a 120 ans. Et il y a une menace, reconnait la conservatrice, qui pèse sur les œuvres et les collections".

Le charme et le caractère des maisons comtoises conservés

Le travail de réhabilitation a été confié au cabinet Tachon à Paris. Pour l'architecte, Charles-Henri Tachon, il n'est pas question de tout transformer : "On s'inscrit dans la continuité de l'esprit du musée, dit-il. Tout ce qui est dans l'enceinte du musée, ce sont des bâtiments d'origine qui témoignent du patrimoine, de la vie franc-comtoise. Tout restera dans l'esprit d'origine".

Le charme et le caractère des maisons comtoises sera conservé. - Musée des Maisons comtoises, Architectes : Atelier Tachon et Atelier Haton

La réhabilitation du musée des maisons comtoises devrait s'achever en 2023.

