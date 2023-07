Près de 400.000 euros investis pour l'été dans les stations du Vercors

Les stations de la Drôme attire chaque année environ 200 000 visiteurs. Surtout l'hiver : "l'été, c'est moins de la moitié, c'est très peu, environ 70 à 80 000 entrées" souligne Christian Morin, le président de Drôme Montagne, "on espère qu'il y en aura plus, il y a des installations intéressantes !" Ce lundi 10 juillet ont été inaugurés les tout nouveaux équipements estivaux des stations, à Font d'Urle et au col de Rousset. Près de 400.000 euros investis au total.

Une piste de glisse et un tremplin à la station du col de Rousset

Accessible à partir de trois ans, une nouvelle piste de glisse sur bouée de 73 mètres de long et six mètres de large vient d'être inaugurée juste à côté du circuit de luge sur rail. À cette piste de tubing s'ajoute une autre d'airbag jump, "un tremplin un peu plus sportif" convient Cédric Fermond, le directeur des stations de la Drôme. "11 mètres de dénivelé, 40% de pente et on décolle à 3 / 4 mètres de haut" précise-t-il, "on peut pratiquer avec des bouées ou à ski. C'est également homologué pour les vélos." L'équipement est opérationnel depuis le 18 juin. Le démarrage est modeste, mais "on table sur 3 000 passages sur l'été" fixe Cédric Fermond. Montant de l'investissement pour ces deux structures : 200 000 euros.

10.000 euros ont également permis de réaménager le cheminement et le belvédère au sommet du télésiège, pour le rendre plus accessible. Une dépense totalement justifiée pour la présidente du Département de la Drôme, Marie-Pierre Mouton : "ça monte un peu, on est entrain de tasser le chemin pour encore mieux faciliter ce parcours. C'est important pour nous de penser aux personnes à moblilité réduite, on est chef de file des solidarités humaines !"

Un parcours dans les arbres et de tir à l'arc à Font d'Urle

À la station de Font d'Urle, un parcours d'accrobranche est ouvert depuis samedi 8 juillet. "Un parc dans les arbres plus précisément, dédié surtout aux jeunes en dessous de 14 ans, avec un espace détente pour les accompagnants, où on trouve des bancs et des hamacs" détaille Laurent Digoudé, responsable adjoint de la station. L'ensemble a coûté 180 000 euros. À l'accrobranche s'ajoute un tout nouveau parcours de tir à l'arc , long d'1,3 km.