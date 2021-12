Près de 400 000 euros versés par la Mission Bern pour deux monuments dans les deux Charentes

Deux monuments en Charente et Charente-Maritime ont été choisis pour le Loto du Patrimoine 2021. 250 000 euros versés pour restaurer la porte Saint-Jacques, à Cognac et 142 000 euros pour le marché couvert de Pont-l'Abbé-d'Arnoult. Les travaux doivent démarrer l'an prochain. Ils sont importants.

Ils sont fermés au public depuis plusieurs années, ne s'écroulent pas encore mais presque. La porte Saint-Jacques, à Cognac en Charente, et le marché couvert de Pont-l'Abbé-d'Arnoult en Charente-Maritime, font partie des 100 monuments aidés par le Loto du Patrimoine en 2021. La Mission Bern a détaillé ce lundi 20 décembre les sommes allouées pour chacun. Le monument charentais va bénéficier de 250 000 euros tandis que le marché va lui profiter de 142 000 euros pour se refaire une beauté. Les travaux doivent commencer l'année prochaine. Les sommes elles, arriveront d'ici le 31 décembre 2021.

Consolider la maçonnerie, restaurer la charpente métallique

"C'est une enveloppe qui permet de lancer le projet, éclaire Patricia Malines, chargée de mission pour les deux Charentes à la Fondation du Patrimoine. Une commune comme Pont-l'Abbé-d'Arnoult dispose d'un patrimoine exceptionnel mais n'a pas les moyens de le sauvegarder." L'objectif de la mairie, c'est, à terme, de le rouvrir au public et d'en faire une place culturelle, avec des expositions, des marchés, des événements ponctuels. Les travaux dans leur ensemble représentent plus de 400 000 euros. Avec ce quart apporté par la Mission Bern, "cela met un coup d'accélérateur au projet", affirme Patricia Molines.

Une fois restauré, le marché couvert de Pont-l'Abbé-d'Arnoult accueillera des expositions, des marchés, des événements ponctuels. - Délégation Poitou-Charentes Fondation du Patrimoine

Redonner vie à des monuments en péril

Ainsi, la maçonnerie du marché couvert va être consolidée, "il est vraiment en très mauvais état", regrette la chargée de mission. Il faut aussi restaurer la charpente métallique et refaire toutes les menuiseries extérieures. Des travaux qui devraient durer au moins un an.

Pour la porte Saintes-Jacques, classée elle monument historique, la facture est plus élevée : "un million et demi d'euros sont nécessaires à sa restauration", dévoile Patricia Molines. En effet, le monument souffre de problèmes d'étanchéité et des pierres peuvent tomber à tout moment. "La Mission Bern a vraiment pour mission de redonner vie à des monuments en péril, pour la plupart fermés, car il devenait trop dangereux de les ouvrir au public", rappelle la chargée de mission. Il fut une époque où l'on pouvait visiter la porte Saint-Jacques. Là aussi, les travaux devraient durer au moins un an.