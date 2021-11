Près de 6 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo

On les appelle les joueurs "réguliers". 58% des Français déclarent jouer au moins une fois par semaine à un jeu vidéo, d'après une étude conduite par Médiamétrie pour le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), publié ce mardi par franceinfo. Un chiffre en hausse de 6 points par rapport à 2020.

38 millions de joueurs

Si on englobe les Français qui jouent de manière occasionnelle (au moins une fois par an), le chiffre monte même à 73%, soit plus de 38 millions de joueurs. Un chiffre en hausse de deux points par rapport à 2020.

Une courte majorité d'hommes

Les joueurs "réguliers" sont à 53% des hommes et à 47% des femmes. Leur âge moyen est de 38 ans.

De plus, 71% des adultes (en hausse de trois points) et 98% des enfants (en hausse de quatre points) jouent au jeu vidéo.

Des parents plus vigilants

L'étude pointe également une plus forte proportion de parents jouant aux jeux vidéos avec leurs enfants : ils sont 77% en 2021, contre 66% en 2020.

70% des parents déclarent cependant encadrer la pratique de leurs enfants en choisissant avec eux les jeux auxquels ils peuvent jouer, en déconseillant certains jeux, ou en restant à côté d’eux lorsqu’ils jouent.

48% des parents déclarent connaître et utiliser les systèmes de contrôle parental, contre 37% de 2020 et 32% en 2019.

Les jeux vidéos, facteur de lien social

61% des joueuses et joueurs considèrent que le jeu vidéo permet de créer du lien social, un chiffre en forte hausse de neuf points par rapport à l'année 2020. Ce chiffre peut être interprété comme une conséquence de la pandémie de Covid-19.